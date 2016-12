Ducati Hyperstrada, turismo in motard

- Una gamma, tre moto. È la nuova famiglia Ducati Hypermotard, sempre più tecnologica e che in condivisione vanta l’ultima generazione del. Le moto che compongono la gamma sono tre:. Più sportive le prime due, più turistica la Hyperstrada, che non nasconde di puntare il target dei neofiti delle due ruote.

foto Ufficio stampa

Posizione di guida più ergonomica, serbatoio maggiorato, la nuova Hypermotard MY 2013 migliora la sua fruibilità e la rende più adatta al grande pubblico. Anche perché Ducati ha allestito una versione più estrema dal punto di vista sportivo, la Hypermotard SP, che si caratterizza per la forcella anteriore Marzocchi e il monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile al posteriore. Ideale per chi ama provare l’ebbrezza della guida in circuito.

Ducati Hyperstrada ha un look alquanto differente dalle due supermotard. Il manubrio è rialzato di 20 mm, la sella è più larga e alta da terra (850 mm), più protettivo è il parabrezza, che chiaramente segue le indicazioni degli appassionati di mototurismo. La moto condivide la ciclistica della Hypermotard: forcella Kayaba anteriore a steli rovesciati e monoammortizzatore Sachs posteriore. L’impianto frenante è firmato Brembo, con l’ABS Bosch a 3 livelli di ultima generazione, soluzione comune a tutte e tre le moto. Sofisticato il Traction Control, regolabile secondo 8 livelli.

Originale anche la strumentazione. La parte inferiore del cruscotto mostra un display a cristalli liquidi con un’area a matrice di punti per la visualizzazione dei dati più sofisticati, come quelli che rilevano i tempi in pista, ma anche i consumi istantanei e medi di carburante, la durata di viaggio, il Riding Mode scelto e i livelli di ABS e DTC impostati. Ducati Hyperstrada costa 12.790 euro, gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni 30.000 km. Costa invece 11.490 euro la Hypermotard 2013 e 14.590 euro la Hypermotard SP.