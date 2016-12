I 90 anni delle moto BMW

foto Ufficio stampa

Un invito in concessionaria rivolto a tutti gli italiani. Anche per scoprire le ultime novità della Casa, come la nuova Sport Tourer F 800 GT e le edizioni speciali 90° Anniversario della R 1200 R, della R 1200 RT e della R 1200 GS Adventure, che avevamo conosciuto in anteprima alla scorsa edizione dell’Eicma. Con prezzi che partono da 10.900 euro, la F 800 GT è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW per i neopatentati. Ha l’ABS di serie, come anche le tre 1.200, i cui prezzi sono di 13.600 euro per la R 1200 R, di 17.750 euro per la R 1200 RT e di 17.000 euro per la R 1200 GS Adventure.

Quanto al concorso “Happy 90 Years”, per partecipare occorre far visita a una delle concessionarie BMW nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 febbraio, ricevere una cartolina e registrarsi sul sito www.bmw-motorrad.it/happy90years inserendo il codice alfanumerico riportatovi. I tre viaggi premio si svolgeranno nel weekend dal 10 al 12 maggio e comprendono: volo A/R per Monaco di Baviera per due persone, con due notti in hotel in camera doppia, visita guidata al Museo BMW e, ciliegina sulla torta, una moto 90° Anniversario – R 1200 R, RT o GS Adventure – in comodato d’uso gratuito per muoversi per le strade di Monaco.