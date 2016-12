A.A.A. Special in mostra

- Il ferro se lo sai lavorare fa quello che vuoi… E allora perché non dargli una forma che susciti emozioni?!? Afferrato il messaggio? Se non vi fermate alla prima occhiata, se andate oltre le apparenze, è questa la filosofia che c’è dietro il Motor Bike Expo. Una fiera giovane quella di Verona che anno dopo anno è diventata un appuntamento al quale non mancare per gli appassionati di motori di tutto il Nordest.

In principio erano custom, chopper e “good vibration”, poi sono arrivate le case costruttrici con le loro novità, nel frattempo l’elenco dei preparatori si è allungato con molti nomi più o meno famosi e conosciuti e ora il menù della tre giorni veronese è bello succulento. Si va dalla produzione di serie alla special da sogno passando attraverso sport e mototurismo questo girando tra i padiglioni, mentre nell'area esterna terranno banco esibizioni e gare.

Veniamo alle novità principali. Headbanger ha portato una nuova dirt truck con motore derivato da una Dominator; bellissima anche la Bmw proposta da Mr. Martini, proposta in uno stand-giostra; non mancano le riedizioni della Laverda e splendide anche le proposte degli spagnoli di Radical Ducati.

Così vagando per i padiglioni non meravigliatevi se incontrerete qualcuno che come uno sherpa porta sottobraccio un treno di gomme appena comprate e nemmeno se incontrerete altri che si aggirano con una marmitta, o un serbatoio che sbuca dallo zaino… Sono semplicemente persone venute a Verona con una missione: fare spesa di pezzi e scorta di idee per poi mettersi al lavoro nel garage di casa e costruirsi in proprio la loro special. Già si può fare, e qualcuna delle moto che vedrete esposte al Bike Expo è nata proprio così, basta avere un’idea, un amico che ti dà una mano, chiavi attrezzi e una buona dose di passione!!!

Se volete una dritta per l’edizione 2013, non perdetevi l’area dedicata interamente all'Enduro indoor estreme dove 64 piloti tra grandi e bambini mostreranno di cosa sono capaci in sella. Date un’occhiata all’area “moto usate”, potreste fare qualche buon affare non si sa mai… Se invece state costruendo una special tutta vostra siete nel posto giusto per trovare l’accessorio che ancora vi manca… Buona caccia e buon divertimento!