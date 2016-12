Motor Bike Expo 2013

- Apre domani e chiude domenica 20 gennaio, rassegna che da 5 anni segna l’inizio della stagione dei saloni moto internazionali., per 73.000 metri quadrati di esposizione coperta e 35.000 di aree esterne, con. Un evento che cresce di anno in anno, la scorsa edizione richiamò ben 130 mila visitatori.

foto Ufficio stampa

Numeri da salone di rango, nonostante si snodi in soli 3 giorni e sia giovanissimo. Ma la passione per le moto è salda nel Nord-Est e attrae tanti appassionati anche da Lombardia ed Emilia-Romagna. L’edizione 2013 di Motor Bike Expo – che quest’anno anticipa l’apertura della Fiera di Verona – si articola in vari segmenti dell’universo della moto, dalla produzione allo sport, dal mondo delle custom a quello del turismo su due ruote. Legandosi in tal caso con Motor Bike Travel, altro grande evento di Veronafiere.

Il pubblico è parte integrante della rassegna: partecipa, vive in prima persona e ha a disposizione un’ampia area dedicata alla vendita di moto usate. Non mancheranno le esibizioni e le gare sportive, sull’onda dell’esperienza bolognese del Motor Show: si va dall’enduro indoor extreme (con 64 piloti, di cui 32 adulti e 32 ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni). E neanche manca l’aspetto legato ai raduni, con gli scooter del Vespa Club Verona VR37100. L’orario di apertura del salone va dalla 9 alle 19, il prezzo del biglietto intero è di 16 euro. Media partner sarà Virgin Radio.

Le Case presenti sono Bimota, Ducati, Harley-Davidson, Headbanger, Honda, Kawasaki, Pelpi International/Over, Peugeot, Quadro, Suzuki, Ural, Yamaha, Zaeta. Tra le moto più attese le Kawasaki Z800, Ninja 300 e Ninja ZX-6R 636, fino alla Z1000 40th Anniversary. Suzuki coglie l’occasione della kermesse veronese per lanciare sul mercato italiano la nuovissima Intruder C1500T, forte del poderoso bicilindrico a V di 1.462 cc, il più potente nella categoria. Yamaha espone le due naked FZ8 2013 e XJ6, la supersportiva YZF-R1, la YZF-R6 e la piccola YZF-R125, la novità FJR 1300. L’italiana Headbanger Motorcycles presenta la Hollister e la Gypsy Soul, ma annuncia anche una novità assoluta.