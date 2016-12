KTM 390 Duke e 1190 Adventure

foto Ufficio stampa

Di quest’ultima si può dire che “in medio virtus”, perché si pone come via di mezzo nella gamma naked Duke, tra la 125 e la 690, e va inoltre a rimpolpare la gamma di medie cilindrate oggi in gran spolvero (vedi Kawasaki Z300 e Suzuki Inazuma 250). Leggera – pesa appena 150 kg – agile e maneggevole, KTM 390 Duke offre una posizione di seduta raccolta, che supporta bene l’andatura rilassata da viaggio ma non rinuncia alle più impegnative caratteristiche dinamiche di una KTM. Il motore monocilindrico di 375 cc a iniezione elettronica sviluppa 44 CV e si accompagna al cambio meccanico a 6 marce. Ha soluzioni tecniche evolute, come il C-ABS, il sistema combinato di antibloccaggio dei freni sviluppato da Bosch in partnership con Brembo. Una chicca il nuovo cruscotto multifunzione e interessante il prezzo di 5.000 euro, chiavi in mano.

La KTM 1190 Adventure è invece la bicilindrica enduro per eccellenza, oggi ancora più ricca nella dotazione di serie. Per dirne una, il controllo di trazione MTC (Motorcycle Traction Control), che garantisce una spinta sportiva su qualsiasi terreno. L’intervento del sistema MTC – peraltro disinseribile – è segnalato da un LED giallo lampeggiante nel nuovo display multifunzione. Un interruttore posto sulla manopola sinistra consente poi di scegliere tra 4 modalità dinamiche. Di serie anche il C-ABS, che aumenta la sicurezza di una moto sì turistica, ma che ha nel fuoristrada il suo terreno ideale, soprattutto la versione R. Gli pneumatici sono differenziati: 120/70 R19 davanti e 170/60 R 17 dietro. La 1190 Adventure R li ha invece da 21 pollici sulla ruota anteriore e da 19 sulla posteriore, oltre ad avere sospensioni tarate ad hoc.

Non meno sofisticati sono i contenuti comfort, come le luci di marcia diurne con frecce a LED, il cruscotto multifunzione, l’ergonomia e il parabrezza regolabili, le ruote a raggi da off-road ultrastabili, l’immobilizer, il portapacchi e supporto borse, il servoventola radiatore e il paramani. La 1190 Adventure R ha in più il cavalletto centrale, le barre di protezione in acciaio e il sistema di monitoraggio della pressione gomme.

Potentissimo il bicilindrico di 1190 cc, che sviluppa 150 CV e una coppia massima di 125 Nm. Rispetta la normativa Euro 3 sulle emissioni e allungati fino a 15.000 km sono gli intervalli di manutenzione. KTM 1190 Adventure costa 13.990 euro, la 1190 Adventure R 14.970 Euro, ma con tutto quel popò di serie sembra quasi una proposta indecente.