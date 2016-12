Honda prepara un 2013 coi fiocchi

- Leader nel 2012 e con nuove frecce nell’arco per il 2013., nonostante la forte crisi del settore. In un mercato moto che perde il 28,5% rispetto al 2011 (-14,5% gli scooter), Honda riesce a portare la sua quota moto dal 12,8 al 16,4% e per le vendite di scooter dal 19,7 al 24,5 percento.

foto Ufficio stampa

Segno evidente che se hai buoni modelli in gamma, e magari nuovi, la crisi si sente di meno. Il modello di punta Honda del 2012 è stato il nuovo SH con ABS di serie. Lanciato a settembre, la gamma composta dalle tre versioni 125, 150 e 300 cc ha già totalizzato 22.219 immatricolazioni, dominando tra gli scooter e ponendosi come la due ruote più venduta in Italia (una conferma peraltro), nonostante il piano di ristrutturazione in vigore nello stabilimento di Atessa, in Abruzzo, che produce gli SH.

Ottime le performance di vendita anche della moto NC700X, 2.077 le unità vendute, mentre per la long-seller Hornet si può parlare di conferma per le 1.746 immatricolazioni dello scorso anno. La sofisticata ed elegante “adventure-sports” Crosstourer, con motore V4, nei 9 mesi di presenza sul mercato italiano ha conquistato 751 centauri del Belpaese. Ma Honda già prepara il 2013, con nuove proposte, per una gamma davvero unica che va dal cinquantino sportivo NSC50R alla sontuosa Gold Wing F6B. La prima costa 2.090 Euro, la seconda 24.200 Euro.

Le moto più attese del 2013 sono però senz’altro le nuove bicilindriche 500: CB500F, CB500X e CBR500R, tutte con ABS a due canali di serie. Rispettivamente una naked, una crossover e una sportiva, la prima a listino da 5.500 Euro, la CB500X da 6.100 Euro e la sportiva CBR500R proposta al prezzo di 6.200 Euro. Una famiglia tutto sommato accessibile, perfetta per accogliere nuovi clienti. Costerà invece 10.800 Euro la nuova CB1100 con motore 4 cilindri in linea e raffreddamento ad aria e olio, il cui look classico sposa il sistema C-ABS di serie.

Gli amanti delle moto supersportive saranno lieti di sapere che la nuova CBR600RR MY 2013 sarà offerta a un prezzo inferiore rispetto al modello 2012: 10.900 Euro. Ne occorreranno invece 11.900 per la versione con C-ABS elettronico. Tra gli scooter c’è attesa per il nuovissimo Forza 300, che arriverà a primavera e di cui non sono ancora noti i prezzi.