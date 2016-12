Per la superbike Ducati oltre 30 premi

- Il 2012 è stato un anno sicuramente epocale per Ducati. Se, dal punto di vista del prodotto. Ducati ne ha vendute più di 7.500 e, che ne fanno la “miglior bicilindrica sportiva di tutti i tempi”, rivendicano con orgoglio in Ducati.

foto Ufficio stampa

Il dato tecnico che contraddistingue la 1199 Panigale è la combinazione tra l’innovativo telaio monoscocca e il nuovo, potentissimo motore bicilindrico a L “Superquadro” da 195 CV. Considerato il peso di 164 kg – decisamente leggero per la categoria – la 1199 Panigale è imbattibile nel doppio rapporto potenza/peso e coppia/peso. E poi c’è l’elettronica, di chiara derivazione racing: un mix di soluzioni che fanno della superbike Ducati il nuovo punto di riferimento della categoria, una “stradale” le cui caratteristiche sono però tutte da pista.

La 1199 Panigale dispone del Riding Mode con tre differenti assetti dinamici: ciascuno dei tre combina 7 diverse tecnologie, dall’ABS sportivo di ultima generazione al Ducati Traction Control (DTC), dalle sospensioni Ducati Electronic Suspension (DES) alla trasmissione Quick-Shift, dall’inedito Engine Brake Control (EBC) di derivazione sportiva al Ride-by-Wire per fornire al pilota un supporto elettronico caratterizzato da grande continuità. Il settimo elemento è il display TFT a colori, concepito per adattarsi al Riding Mode selezionato.

Un modello che definire di punta è riduttivo, perché Ducati è riuscita ad arginare l’emorragia di vendite che nel 2012 ha caratterizzato la maggior parte delle altre Case motociclistiche. Anzi l’azienda di Borgo Panigale si è rafforzata con le buone vendite e l’ingresso di Audi nell’assetto societario, e in questa fase di crescita sta mettendo le basi per consolidarsi nel 2013. Anno in cui debutterà la 1199 Panigale R, la versione top di gamma della superbike e quarta variante accanto alle 1199 Panigale, 1199 Panigale S e 1199 Panigale S Tricolore. Pinze freni monoblocco Brembo e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP completano il parterre di dotazioni racing della Panigale, la cui forbice di prezzi va da 19.190 a 28.990 Euro, chiavi in mano.