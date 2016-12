BMW rinnova la R 1200 GS

- Dovranno aspettare il prossimo 2 marzo i fans BMW cultori dei grandi viaggi in moto. Arriva infatti per quella data la. Una ciclistica rinnovata e più adatta al fuoristrada,, una migliore ergonomia di guida rendono la “grande BMW GS” il sogno di chi vuol girare il mondo su due ruote.

Ma è già nella motorizzazione che la R 1200 GS esprime le sue novità. Il sistema di raffreddamento del motore boxer è stato completamente ridefinito, è sempre aria/liquido ma cambia il liquido di raffreddamento: si passa dal precedente olio motore a una miscela acqua/glicolo, che dissipa il calore con maggiore efficienza. La cilindrata di 1.170 cc consente alla macinatrice di chilometri BMW di sviluppare fino a 125 CV a 7.700 giri/minuto e una corposa coppia massima di 125 Nm a 6.500 giri. Nel carter del motore sono stati integrati il cambio a 6 marce e una frizione in bagno d’olio con funzione antisaltellamento, che sostituisce la frizione a carter secco del passato.

Altra grande novità sta nel fatto che la R 1200 GS è la prima BMW GS a utilizzare il sistema e-gas che affida all’elettronica la regolazione della valvola a farfalla, per un’efficienza maggiore della combustione e una risposta più rapida del motore. Il guidatore può poi scegliere tra 5 modalità di guida, un optional che si abbina all’ASC (il controllo automatico della stabilità). Le 5 opzioni di guida sono Rain, Road, Dynamic, Enduro ed Enduro Pro. Oggi nessuna moto BMW fa a meno dell’ABS e la “grande GS” non può certo fare eccezione. L’antibloccaggio dei freni è inoltre coadiuvato dalle pinze freno monoblocco Brembo ad attacco radiale.

Altra novità mondiale sono gli pneumatici ancora più performanti nelle nuove misure 120/70 R19 per la ruota anteriore e 170/60 R17 per quella posteriore. Dal punto di vista estetico, spicca il fatto che la nuova R 1200 GS sia la prima motocicletta del mondo equipaggiabile a richiesta con le luci anabbaglianti a LED e la luce diurna integrata, che massimizzano la visibilità e la sicurezza nella guida di giorno e di notte. Il prezzo chiavi in mano della “Grande GS” è di 15.650 euro, comprensivo del primo tagliando.