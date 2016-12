Honda: l’ABS sui nuovi SH 125i/150i

foto Ufficio stampa

Perché ogni successo ha bisogno di consolidarsi e Honda è sempre stata un passo avanti nell’anticipare gusti e tendenze di chi usa le due ruote. Sull’ABS c’è da tempo una pressione favorevole alla sua adozione e l’Unione europea ha fissato al 2016 la data per l’obbligatorietà. Lo si chiede per le moto di grossa cilindrata, le più potenti e veloci, ma a quel punto i costruttori che dovranno avviare la produzione di massa del sistema anti-bloccaggio dei freni non avranno nulla da guadagnare a escludere gli scooter dal dispositivo, anche i più piccoli come possono essere i 125 e 150 cc. Honda è il più grande costruttore di moto al mondo e ha deciso di non aspettare: i nuovi SH125i e SH150i hanno l’ABS di serie già adesso.

Non è però l’unica novità della nuova gamma SH. Gli ingegneri Honda hanno modificato il motore sostanzialmente: il monocilindrico 4 Tempi è stato arricchito del sistema eSP (enhanced Smart Power) con Start&Stop, che migliora del 25% l’efficienza sul fronte consumi. Honda SH 125i fa fino a 47 km con un litro di benzina e la versione 150i ne fa quasi 44, per un’autonomia di marcia di quasi 300 km su entrambi i modelli. Se di mantiene la velocità costante di 50 km orari, l’autonomia a serbatoio pieno sale fino a 450 km! Un dato che fa dei nuovi SH 125i/150i ABS degli inaspettati granturismo.

Perché poi sono comodi, seguono il principio che la “bellezza funzionale deve essere a misura d’uomo”. La classica pedana piatta è ora ancora più estesa, la sella alta da terra meno di 80 cm è lunga e spaziosa, il bauletto è di serie come il set paramani e il parabrezza, mentre il vano sottosella può ospitare un casco integrale. Sempre in tema di comfort, i nuovi Honda SH 125i/150i hanno nuove ruote da 16 pollici in alluminio a dieci razze e il doppio cavalletto centrale e laterale.

Nuovo e più leggero è il telaio, mentre il radiatore è stato integrato al layout del motore, così da permettere una configurazione più equilibrata ed efficiente dello scooter più venduto d’Italia. Che sviluppa una discreta potenza: 12 CV quasi il 125 e 15 CV il 150. Disponibili in 4 colorazioni, i nuovi Honda SH 125i ABS e SH 150i ABS hanno un prezzo rispettivo è di 3.050 e 3.200 euro.