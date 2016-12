Daytona 675 e Street Triple MY 2013

- Il 2013 di Triumph inizia col botto. Lasi rinnova, acquista più potenza e promette sensazioni ancora più adrenaliniche. Il testimone passa poi alla, la naked rinnovata nel look e resa più leggera e dinamica. Ma nel 2013 Triumph svelerà anche la, versione pensata per l’offroad: cerchi in alluminio con raggi in acciaio, pneumatici tubeless e motore 3 cilindri di 1.215 cc.

foto Ufficio stampa

Ma veniamo alla Daytona 675, una delle moto supersportive più attraenti in circolazione. Gli ingegneri inglesi hanno aumentato l’alesaggio ma confermato la cilindrata di 675 cc del 3 cilindri (ora in lega d’alluminio con rivestimento in ceramica), così da permettere il raggiungimento di regimi più elevati. Le valvole sono in titanio e ogni cilindro ha ora i doppi iniettori, mentre l’aspiratore d’aria è più ampio. La potenza passa così da 125 a 128 CV, erogati a un picco di 12.600 giri, e la coppia massima passa da 73 a 75 Nm. Lo scarico è posizionato più in basso, sotto il codino.

Il restyling del Model Year 2013 ha toccato anche il telaio, con una forcella Kayaba a cartuccia di ultima generazione e monoammortizzatore rivisto. I cerchi sono nuovi e più leggeri. Sulla “cattivissima” Daytona 675 R sono di serie le sospensioni Ohlins. Tra le novità c’è anche l’ABS, disinseribile dal pilota secondo le sue esigenze. I prezzi di Triumph Daytona 2013 sono di 12.290 euro (l’ABS è un optional da 400 euro), mentre la Daytona R costa 13.900 euro.

Motore confermato anche per la Street Triple 2013. Il 3 cilindri 675 da 105 CV a 11.850 giri non muta, ma cambia la ciclistica e di conseguenza il look d’insieme della naked. Inclinazione del cannotto più netta, avancorsa maggiore e l’abbandono dello scarico altp contribuiscono all’abbassamento del baricentro della moto, rendendola più agile e maneggevole. Confermata la forcella Kayaba con steli di 41 mm di diametro e freni Nissin con pinze flottanti a due pistoncini che agiscono su dischi da 310 mm di diametro. Il peso scende di 6 kg (183 kg in ordine di marcia). Non ancora a listino, Triumph Street Triple 2013 e Street Triple R avranno anch’esse l’opzione per l’ABS.