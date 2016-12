946, la Vespa del XXI secolo

, ma tutte le tecnologie di quest’inizio di XXI secolo.. Un nome che richiama l’anno – il 1946 – in cui apparve lo scooter più famoso del mondo, vera icona del made in Italy.della 946, in particolare il proiettore realizzato con tecnologia Full LED.

foto Ufficio stampa

Leggera, costruita in alluminio, con di serie l’ABS e il controllo elettronico della trazione ASR, Vespa 946 è l’erede migliore dell’amatissimo scooter. Fedele all’idea originaria, anche quest’ultima versione di Vespa adotta la soluzione della scocca portante. La struttura, unica nel suo genere, è realizzata in acciaio saldato, ma per la prima volta nella storia di Vespa vengono impiegati più elastici elementi in lega di alluminio. Fedele all’origine anche la sospensione anteriore – il classico braccetto oscillante – ma per la ruota posteriore viene adottata (e anche qui è una prima volta) il mono ammortizzatore con precarico regolabile su quattro posizioni montato orizzontalmente con sistema progressivo a leveraggi.

Hi-tech è anche il motore, un monocilindrico 125 quattro tempi e 3 valvole a iniezione elettronica, che permette alla Vespa 946 di fare più di 55 chilometri con un litro di benzina! E riducendo di un buon 30% le emissioni nocive. Uno scooter che aiuta a muoversi in città e allo stesso tempo aiuta anche il portafogli dei clienti, anche per gli intervalli di manutenzione allungati a 10.000 km. E dire che le prestazioni di Vespa 946 sono le migliori nella categoria delle ottavo di litro: 8,55 kW la potenza a 8.250 giri/minuto.