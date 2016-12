Ducati rilancia le Supermotard

- Ducati porta all’Eicma la sua sportività senza freni. La Casa di Borgo Panigale ha scelto la platea milanese per esporre in anteprima mondiale le. Più sportive le prime due, più turistica la Hyperstrada. Ad assicurare le fantastiche performance dinamiche delle moto è

Ducati vive un ottimo periodo di forma. Chiuderà il 2012 con un fatturato in crescita del 20% e più di 44.000 moto immatricolate. L’attivo di bilancio che si registra dal 2007 l’ha resa appetibile e Audi quest’anno ha preso il controllo dell’azienda. Sviluppo e investimenti sono quindi assicurati, come dimostra la nuova Hypermotard. Tecnologica e moderna, accresce la fruibilità rispetto alla prima serie grazie al serbatoio maggiorato e alla posizione di guida più ergonomica. Il suo aspetto da supermotard viene ulteriormente esaltato nella versione SP, mentre è l’universo Touring quello inseguito dalla Hyperstrada, che ha il manubrio rialzato di 20 mm, una sella più larga e un nuovo parabrezza touring.

Ricchissima la dotazione di serie di Hypermotard e Hypermotard SP. Include il “Ducati Safety Pack” con ABS a 3 livelli, Traction Control a 8 livelli e Riding Mode integrati. Le sospensioni anteriori sono affidate a una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm di diametro, mentre la sospensione posteriore prevede un monoammortizzatore Sachs regolabile nel freno idraulico e fissato a un forcellone monobraccio in alluminio. La Hypermotard SP monta invece all’anteriore una forcella Marzocchi a steli rovesciati completamente regolabile e monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile al posteriore. È Pirelli a fornire le gomme a entrambe le moto: Diablo Rosso II alla Hypermotard e Diablo Supercorsa SP alla versione SP.

Le sospensioni dell’Hyperstrada sono affidate a una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm e a un monoammortizzatore Sachs posteriore. Molto alta da terra la sella – 850 mm – ma a richiesta è disponibile un assetto più basso di 20 mm. Le nuove moto andranno a listino a inizio 2013: per la Hypermotard i prezzi partono da 11.490 euro, per la Hyperstrada da 12.790. Gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni 30.000 km.

Ducati ha portato all’Eicma anche la 1199 Panigale R, quarta versione della gamma Panigale, creata insieme alla divisione Ducati Corse. La moto dei sogni per Daniele Molmenti, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nella canoa K1 e appassionato ducatista, ospite d’onore dello stand Ducati. La 1199 Panigale R è impreziosita da un kit racing con scarico completo Termignoni per l’eventuale uso in pista.

Novità anche nella gamma Diavel, dove fa la sua comparsa la versione Strada. Nuovo parabrezza, manubrio allungato e riposizionato 15 mm più in alto e 60 mm indietro rispetto alle altre versioni, manopole riscaldate, tutto per favorire il comfort di viaggio. Anche del passeggero, grazie all’inedito poggia-schiena, mentre standard sono le ampie borse laterali da 50 litri.