Peugeot Metropolis 400i

- La risposta francese a MP3 Piaggio (che il suo buon successo lo sta riscuotendo in Francia).. Che non nasconde di puntare al target degli “automobilisti”, anche perché in Francia questi mezzi non richiedono la patente moto per essere guidati e l’occasione è decisamente appetibile. Lo dimostra anche il, sempre di Peugeot.

foto Ufficio stampa

Metropolis 400i è un veicolo polivalente e ricco di contenuti, perfetto per “sostituire” l’automobile nelle tante giornate in cui proprio non è necessario spostarsi a bordo di una quattro ruote. Tra gli accessori dello scooter 3 ruote Peugeot ci sono il comando keyless, il navigatore satellitare e, per la sicurezza, il sistema combinato tra ABS e controllo di trazione. Il motore è monocilindrico di 400 cc ed è in grado di erogare 35 CV di potenza massima, quanto basta per rendere Metropolis 400i un mezzo idoneo a un uso più ampio di quello semplicemente cittadino.

Evoluzione tecnologica del 3 ruote Peugeot è Concept Scooter Onyx, che dispone della doppia alimentazione benzina/elettrica. Uno scooter ibrido plug-in, che associa al motore termico da 400 cc un motore elettrico collocato sulla ruota posteriore. La potenza combinata è di 45 kW (circa 60 CV) e la velocità di punta tocca i 150 km/h. Un vero piccolo bolide, ma ecologico e sicuro per la stabilità fornita dalla soluzione a tre ruote. In frenata recupera l’energia stoccata nelle batterie agli ioni di litio e così i consumi medi sono di 50 km con un litro. Un prototipo, ma sul quale Peugeot sta lavorando seriamente per la produzione di serie.