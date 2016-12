Honda protagonista all’Eicma

- Honda ha anticipato l’Eicma con una serata milanese alla Pelota di via Palermo e ha sfoggiato tutta l’inesausta creatività che la caratterizza. D’altrondee non può mai far mancare il suo peso, tanto che all’Eicma 2012 ha lo stand più grande, ha portato una quindicina di novità e 6 anteprime mondiali.

foto Ufficio stampa

Partendo dagli scooter, la vetrina non può che spettare al nuovo SH 125/150i, il più venduto in Italia e nel nostro Paese disegnato e prodotto. Oggi SH125/150i propone l’ABS di serie e il sistema Start&Stop per ridurre i consumi, al punto da fare 47,4 km con un litro di benzina. Un’altra sorpresa vista a Milano è il maxi NSS300 Forza, con telaio completamente ridisegnato e un nuovo motore da 300 cc che fa più di 30 km con un litro. Ruote basse, sella bassa (72 cm l’altezza da terra), ha un look elegante e slanciato con gruppi ottici sdoppiati sia all’anteriore che al posteriore. Molto versatile, nuovo Forza 300 offre un vano sottosella in grado di ospitare due caschi integrali. Di serie la frenata combinata CBS, disponibile anche in versione con C-ABS.

Honda lancia poi una grande offensiva di prodotto nella cilindrata 500, con tre nuove proposte. Sono CB500X, CB500F e CBR500R, tre nuove bicilindriche di media cilindrata, facili da guidare e spinte da un motore da 48 CV progettato ex novo. Tutte sono equipaggiate con ABS a due canali di serie. La più sportiva è la CBR500R carenata, mentre look da naked esprime la CB500F e una moto crossover si rivela la CB500X. Al di là delle 500 cc, il ventaglio si allarga poi alla splendida 4 cilindri CB1100, caratteristica per il suo look vintage. Per gli amanti delle grandi custom è in arrivo l’ultima delle GoldWing, la F6B, che dispone di un poderoso 6 cilindri da 1.800 cc.

Il tocco sportivo Honda comincia dal piccolo scooter NSC50R, un cinquantino proposto nella livrea Repsol che abbiamo imparato a conoscere nelle competizioni agonistiche. La punta di diamante è la nuova CBR600RR 2013, la moto SuperSport più vincente di tutti i tempi. Nuova nel look, con una inedita forcella Showa BPF e cerchi a 12 razze, grazie alla rinnovata presa d’aria frontale offre una migliore erogazione di coppia e potenza a tutti i regimi. Novità infine anche per la Crosstourer, proposta in una “Limited Edition” con cambio sequenziale a doppia frizione. Lo stesso cambio di Honda Integra, per la quale arriva un nuovo colore nero opaco che ne enfatizza la sportività.