E Moto Guzzi California 1400

- Grandi moto, fatte per gli spazi aperti più ampi che ci siano, spazi sconfinati da attraversare con l’occhio curioso dei viaggiatori. Come la California, la terra dell’eldorado, o la vertigine polare di Capo Nord, forse la meta più affascinante e ambita dai motociclisti. Nascono così, con questa vocazione turistica,

foto Ufficio stampa

Due macinatrici di chilometri, due viaggiatrici ma dal carattere molto diverso. Anzi le moto sono in realtà tre, perché la nuova Guzzi California 1400 è proposta in due versioni molto distinte tra loro: Touring e Custom. Insieme si pongono come nuove ambasciatrici del marchio dell’aquila nel mondo. È invece una enduro la Aprilia Caponord 1200, una maxi enduro stradale che non manca della sportività propria al marchio di Noale. Segno che il gruppo Piaggio vuol coprire tutte le possibilità (e i gusti) nel segmento delle grandi moto.

Moto Guzzi ha lavorato molto sull’innovazione per realizzare la California 1400 Touring e Custom. A cominciare dal motore, tutto nuovo pur nella classica architettura bicilindrica a V trasversale, con un’inedita cilindrata di 1.380 cc. Le moto vantano poi il sistema dinamico “ride by wire”, il Cruise Control, ABS e controllo di trazione, tutto di serie. Ma il valore aggiunto sta nella fattura artigianale: le California 1400 sono costruite a mano nello stabilimento di Mandello del Lario, così che ogni esemplare è un pezzo unico ed esclusivo.

Esteticamente, il linguaggio visivo della California 1400 si esprime immediatamente attraverso l’inedito serbatoio da 21 litri, morbidamente avvolto attorno alla testa del cilindro. Nuovo è anche il proiettore anteriore poligonale che sovrasta il frontale, mentre la coda svela il parafango posteriore modellato sul possente pneumatico da 200 mm di larghezza e dal duplice gruppo ottico posteriore a LED, che integra le frecce. La Touring offre comfort e protezione aerodinamica imbattibili, equipaggiata com’è col parabrezza “Patrol”, il kit paramotore e le valigie laterali da 35 litri. La Custom ha un temperamento più “cattivo”, è una cruiser dura e pura, con un design minimalista e il manubrio drag bar.

Aprilia Caponord 1200 è una moto differente. Moderna nel design e con l’hi-tech delle sospensioni semiattive ADD, che la rendono stabile e sicura, oltre che ultraconfortevole nei lunghi viaggi. Il Cruise Control si affianca a un pacchetto di controlli elettronici esclusivo che include l’acceleratore Ride by Wire multimappa, il Traction Control regolabile su tre livelli e il sistema ABS a due canali. Il design è stato pensato fin da subito considerando il parabrezza regolabile e le motovaligie da 29 litri come parte integrante della moto. Il silenziatore è regolabile in altezza e attenua l’impressione di potenza del motore bicilindrico da 128 CV.