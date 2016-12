Eicma 2012: una valanga di moto

foto Ufficio stampa

“Se hai una moto, hai una storia da raccontare”. Lo slogan scelto per l’Eicma 2012 punta sulle emozioni, perché non c’è dubbio che tra i centauri il “possesso” di una moto – anche vecchia, anche in disuso – susciti ricordi e nostalgie. Tante le sezioni visitabili dal pubblico, anche perché il mega-complesso fieristico di Rho-Pero mette a disposizione più di 40 mila metri quadrati di area interna e 80 mila di area esterna. Per l’ottavo anno si svolge MotoLive, un mix di gare e spettacolo di diverse discipline: supermoto, quad, la finale del campionato europeo di supercross, MX freestyle, trial acrobatico. Nell’area è anche possibile effettuare test ride e riding school.

Tra le sezioni c’è Eicma Custom dedicato al tuning e alla personalizzazione. Un contesto vivace con espositori che arrivano dalla Germania, dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. Cresce anche la sezione “The Green Planet”, che mira a sviluppare il tema della mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale. Giunto alla quarta edizione e realizzato in collaborazione con il mensile InSella, ha spazi doppi rispetto al passato e sarà possibile provare veicoli elettrici o ibridi. La rivista Motosprint assegnerà invece i “Caschi d’Oro”.

Facendo una rapida carrellata delle principali novità esposte scopriamo la Vespa 946 dal sapore vintage ma modernamente equipaggiata con ABS e controllo elettronico della trazione, le Moto Guzzi California 1400 – sia Touring che Custom – nuove ambasciatrici della Casa lariana nel mondo e la neonata Aprilia Caponord 1200 accanto alla RSV4 Factory ABS MY 2013 che deriva dalla moto portata al titolo mondiale Superbike da Max Biaggi. Lasciando il gruppo Piaggio ma restando tra le italiane, Ducati presenta le nuovissime Hypermotard e Hypermotard SP con motore Testastretta 11° di 821 cc e 110 CV. Nel 2013 arrivano anche la 1199 Panigale R, quarta versione della gamma Panigale, e la turistica Diavel Strada.

Ma è forse MV Agusta a stupire di più con le sue strabilianti sorprese. La prima è la inedita Rivale, con motore 3 cilindri di 800 cc. Una sportiva di razza che arriverà nel corso del 2013 e il cui prezzo, molto interessante, è di 10.990 euro. Lo stesso motore sarà montato sulla nuova Brutale 800, il cui prezzo è di 9.990 euro. Ma il top della Casa varesina è rappresentato dalla F4 RR 2013, rivista nel motore, nell’elettronica e con le sospensioni Öhlins semiattive. Per finire con le italiane, da segnalare la nuova Benelli BN 600 con motore 4 cilindri da 82 CV di potenza.

Tanta carne al fuoco tra le straniere. Yamaha svela le nuove FZ8, XJ6 e le due 1300 FJR e XJR nel Model Year 2013. Tra gli scooteroni il nuovo TMAX “Black Max” e X-MAX 250 in versione speciale MomoDesign. Suzuki ripropone il grande successo di Burgman col nuovo 650. Uno scooterone interessante è senza dubbio Peugeot Metropolis 400i, la risposta francese a MP3 Piaggio. Tornando a Suzuki, da vedere le due maxi Hayabusa, rinnovata come la custom Intruder C1500T. Folta la concorrenza tra le 800 cc, con le nuove BMW F 800 GS e F 800 GT, cui risponde Kawasaki con la Z800 e la classica W800 MY 2013.

Impressionante l’armata di nuove Honda in scena all’Eicma 2012. Partiamo dalla nuova gamma 500, che propone le tre varianti CB500F, CBR500R, CB500X. Salendo di cilindrata, scopriamo la CB1100, ma la palma di più ammirata va alla sportiva di razza CBR600RR. La gamma rally si snoda su CRF450 Rally, CRF250R, CRF450R e CRF250L. Colpisce al cuore degli appassionati custom la nuova Goldwing F6B, ma Honda è forte anche tra gli scooter: se SH 125/150 è stato del tutto rinnovato, e adesso ha l’ABS di serie, non meno intrigante si rivela il nuovo NSS300 Forza.