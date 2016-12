A Novegro la 56° Mostra scambio

foto Ufficio stampa

Una rassegna tematica quella di Novegro, che attrae gli appassionati e i collezionisti. Ci sarà l’intero secolo di storia delle due ruote nate in Lombardia (biciclette incluse) e la preziosissima attività di scambio di auto, moto, cicli e ricambi d’epoca, questi ultimi croce e delizia dei veri appassionati. Non mancheranno modelli che hanno fatto la storia del motociclismo italiano, ma anche quei piccoli costruttori la cui attività è sconosciuta al grande pubblico. Tra le aziende famose, le più antiche sono Gilera, Garelli, ma già dopo la I Guerra Mondiale il settore si arricchì di nomi come Mondial, Moto Guzzi, MV Agusta, Frera, Lambretta, Aermacchi.

La Mostra scambio di Novegro occupa 16 mila metri quadrati coperti e ben 60 mila all’aperto. Tanti spazi perché le aziende lombarde del settore sono circa 500, hanno creato un polo d’eccellenza e hanno contribuito all’industrializzazione della regione. Non sorprende che anche il più grande pilota motociclistico italiano (e forse del mondo) sia lombardo: Giacomo Agostini, bresciano, che portò al trionfo la lombarda MV Agusta.