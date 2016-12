Suzuki Inazuma, l’idea originale

- Una moto piccola ma solo per la cilindrata e il prezzo. Per il resto,. Ha già un merito: rispolverare il segmento delle moto di piccola cilindrata – è una quarto di litro – eclissatesi un po’ in questi ultimi anni di esplosione degli scooter.

foto Ufficio stampa

L’iniezione elettronica, l’innovativo sistema di raffreddamento a liquido e la nuova centralina elettronica ECM consentono alla baby bicilindrica giapponese di assicurare, contemporaneamente, buone performance dinamiche e grande efficienza, cioè bassi consumi ed emissioni nocive. Tanto che Suzuki parla di Inazuma (che in giapponese significa fulmine) come di una “moto anticrisi”, in grado di fare più di 30 km con un litro di benzina e di garantire più di 400 km con un pieno, vista anche la capacità del serbatoio di 13,3 litri. Bassi costi di gestione che si aggiungono alle altre doti importanti: la maneggevolezza e il buon comfort di marcia.

La presenza su Suzuki Inazuma 250 del contralbero di bilanciamento previene infatti le vibrazioni e riduce la rumorosità della moto. Il comfort di marcia è inoltre assicurato dal nuovo e robusto telaio Suzuki, oltre che dal confortevole cambio a 6 marce. Importanti nelle dimensioni e garanti di buona stabilità sono anche gli pneumatici da 17 pollici, di misura 110/80 all’anteriore e 140/70 al posteriore, mentre i freni sono a disco con pinze idrauliche.

La prova su strada è stata piacevole e stimolante, si è passati dal traffico di Torino al misto delle colline. Nel traffico la moto si è disimpegnata egregiamente, molto ben bilanciata e con gli ammortizzatori che hanno assorbito bene le varie asperità del manto stradale. Pronta la risposta del bicilindrico. Nel misto delle colline, con tratti rettilinei, curve e tornanti, ci siamo divertiti vero, sfruttando bene l’erogazione del motore in uscita dalle curve e i freni all’ingresso, mentre negli spazi aperti abbiamo potuto provarla aprendo la manetta del gas fino ai 140 km/h. Chiaramente raccolti sul serbatoio, poiché la naked non offre particolari protezioni aerodinamiche, ma l’occasione ci ha permesso di concentrarci sul motore, notando come la spinta si è avvertita dai 5.000 giri, ma è dai 7.000 in su che il motore ha dato il meglio di sé.

Il design della Inazuma si ispira alla Suzuki B-King, soprattutto nel frontale. Certo è più snella e compatta (lunghezza 2.145 mm, interasse 1.430 mm), elegante coi suoi cerchi neri a tre razze. Le frecce sono a LED e gli specchietti retrovisori hanno un disegno esclusivo, mentre davvero bello si presenta il sistema di scarico a doppia marmitta, interamente cromato. Lunga e comoda la sella bi-posto. Moderno il quadro strumento, con un display a cristalli liquidi che tra le funzioni ha anche l’indicatore della marcia inserita.

Proposta nei due colori perlati nero o rossa, Suzuki Inazuma costa 3.990 euro, chiavi in mano, e 4.290 euro nella versione Plus con bauletto da 26 litri e cavalletto centrale. Un prezzo che invita a “entrare” nell’universo delle moto, anche se non si è più giovani.