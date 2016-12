Kawasaki Ninja ZX-6R 636

. Anche se lo stile cambia un po’, per il cupolino appuntito e sbilanciato in avanti, e per la sella più snella, che citano non a caso la ZX-10R, la versione mille della Kawasaki Ninja. Ma quel che più conta è che. Una supersportiva che definire “media” è senza dubbio riduttivo.

foto Ufficio stampa

La cilindrata cresce da 599 a 636 cc, per una potenza superiore ai 130 CV, espressi fino ai 13.500 giri al minuto! Ma è soprattutto l’aumento della coppia a regimi medio-bassi – 71 Nm a 11.500 giri la massima – che assicura accelerazioni impressionanti e sa regalare emozioni in ogni frangente, garantendo una maggior fruibilità della moto nella guida su strada di tutti i giorni. Aiuta anche la nuova frizione di ispirazione racing, che offre una funzione di limitazione della coppia in scalata e una sensazione di maggiore morbidezza alla leva.

La nuova ZX-6R 636 è anche molto tecnologica, merito soprattutto del Kawasaki Traction Control, che permette di scegliere tra tre mappature dinamiche: le prime due prediligono l’accelerazione e quindi la dinamicità, la terza guarda alla sicurezza facilitando la guida sulle superfici scivolose. Il pilota può però anche disattivare il sistema. Una moto così esuberante va tenuta a freno con la miglior tecnologia oggi a disposizione, dalla forcella SFF-BP facile da regolare (tutte le regolazioni si trovano sui coperchi superiori della forcella) all’ABS tarato appositamente per la guida sportiva e coadiuvato da dischi anteriori molto potenti da 310 mm di diametro (220 mm i posteriori).

Una Ninja non può che proporsi nello stile che più le è proprio, come il colore Verde Lime che ne ha decretato il successo mondiale. Ma non manca un’elegante livrea Bianco Perla per chi ama distinguersi. Nuova Kawasaki ZX-6R 636 MY 2013 è attesa al debutto a listino sul nostro mercato, per i prezzi occorre attendersi non meno di 12 mila euro.