BMW HP4, dalla SBK alla strada

foto Ufficio stampa

La tedescona non esprime soltanto doti dinamiche inusitate, ma è anche tecnicamente all’avanguardia. Il motore 4 cilindri di BMW Motorrad è frenato dal Race ABS montato di serie e dal sistema di controllo dinamico della trazione DTC, ottimizzato per la guida sportiva. L’indole pistaiola è confermata dal “Launch Control” (è la prima moto BMW a disporne), che in modalità “Slick” supporta attivamente il pilota nelle partenze da fermo, per offrire la massima accelerazione. Rispetto alla S 1000 RR, la HP4 esprime la piena potenza dei 193 CV in tutte e 4 le modalità di guida: Slick, Race, Sport e persino Rain, offrendo la stessa curva d’erogazione e la stessa rapidità di risposta all’acceleratore.

Prima 4 cilindri della gamma HP (sta per High Performance), la HP4 è una moto di estrema agilità e che va guidata in pista, tanto che il kit passeggero è offerto soltanto come optional. L’allestimento standard e l’eccellente set-up consentono alla HP4 di uscire dalla fabbrica già pronta per la pista, senza che ci sia bisogno di modifiche tecniche. La moto dispone di serie del sistema di cambiata assistita, che permette al pilota di salire rapidamente di marcia senza interrompere l’erogazione della forza motrice, un cambio molto utile in pista, dove si combatte per guadagnare frazioni di secondo. Un prodotto più che esclusivo, unico, al punto che BMW Motorrad la venderà col numero di serie inciso a laser nella piastra superiore della forcella.

Certo chi la guiderà non mancherà di farsi vedere in strada. Ragion per cui BMW non ha lesinato su elettronica e tecnologie. Oltre all’ABS è disponibile di serie il Dynamic Damping Control (DDC), un sistema di ciclistica innovativa che adatta alle condizioni stradali sia la forcella a steli rovesciati che l’ammortizzatore posteriore, grazie a valvole gestite elettronicamente. La HP4 offre così il setting ottimale in ogni situazione e compensa tutte le compressioni originate dal fondo stradale, assicurando così il massimo livello di trazione e sicurezza. Prodotta in serie limitata e livrea unica color “Racing blue metallizzato e Light white pastello”, BMW HP4 costa di 21.500 euro.