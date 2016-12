Al freddo con Harley-Davidson

- Una moto, ma anche un modo di essere. Nessun brand al mondo incarna forse una personalità così ben distinta, un modo di essere dei suoi clienti quanto Harley-Davidson.. Nascono così linee di abbigliamento ad hoc per i tanti fan Harley-Davidson sparsi nel mondo, come le

foto Ufficio stampa

Capi che si rifanno ai gloriosi anni 50, quelli che segnarono l’epoca d’oro delle custom americane e che il cinema ha omaggiato a più riprese. Collezioni che seguono temi vintage e disponibili sia per uomini che per donne. All’interno della collezione Fall, si segnala ad esempio l’intramontabile giacca in vera pelle “Shop Leather Jacket”, con interno staccabile trapuntato e l’immancabile colore nero, a listino a 552 euro. La stessa giacca, ma in versione casual con tessuto nylon e fodera in satin costa 207 euro. Taglio classico in pelle di medio peso con fodera in cotone e tessuto taffeta è la giacca “Alliance Leather Jacket”, anche questa a 552 euro.

La giacca invernale in pelle “Moto Leather Jacket”, disponibile fino alla taglia 5XL costa 616 euro, mentre l’esclusiva “Distinction Leather Jacket” in pelle morbida e avvolgente, completa di interno staccabile e utilizzabile anche come capo supplementare, costa 844 euro. Un bel bomber Harley-Davidson – Academy Bomber Jacket – costa 379 euro.

Per la donna Harley-Davidson segnaliamo la “Distressed Miss Enthusiast Leather Jacket”, un capo in pelle finemente trattata per ottenere un caratteristico effetto invecchiato, il cui prezzo è di 487 euro. Giacca casual in nylon al 54% e tessuto poly al 46%, con cappuccio staccabile, è la “Pacer Casual Jacket with Removable Hood”, prezzata a 241 euro, mentre il piumino “Heavenly Casual Jacket” in caldo nylon con fodera in tessuto taffeta sintetico costa 221 euro. E poi ancora felpe, jeans, guanti nelle collezioni d’abbigliamento Harley-Davidson, da scoprire sul sito www.harley-davidson.it.