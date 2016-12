La moto del Sic all’Eicma

. Un anno da quel maledetto 23 ottobre a Sepang, che ci ha tolto il volto più bello, più sereno e sorridente del circus della MotoGP. Ma “Sic” è indimenticabile e ci sembra ancora tanto vicino quando ne scorgiamo da qualche parte quella faccia che è il trionfo della simpatia, e che più riconoscibile non ce n’è nel mondo dello sport.

foto Ufficio stampa

La scorgiamo quella faccia, coi suoi ricci ingestibili, la simpatia contagiosa, nella copertina del bel libro scritto dai genitori Rossella e Paolo Simoncelli: “Il nostro Sic”, curato da Paolo Beltramo. Honda Italia vuole restare vicino al ricordo di Marco e ha deciso di acquistare 300 copie del libro, da distribuire poi alla rete dei concessionari Honda, sia auto che moto, per far rivivere un po’ ovunque le gesta del campione romagnolo.

Ma Honda sta preparando anche una grossa sorpresa per l’Eicma 2012, il salone della moto che si terrà a Milano a metà novembre. Ha allestito la CBR1000RR “Supersic”, la moto di Marco, che sarà consegnata il 17 novembre al patron della Dorna Carmelo Ezpeleta, che se l’è aggiudicata all’asta benefica a favore della Fondazione Simoncelli. Pagando la cifra, tutta simbolica, di 58 mila euro. L’Eicma è forse il contesto ideale per unirsi a tutti gli appassionati di moto che vogliono ricordare il Sic. La Honda CBR1000RR “Supersic” sarà poi consegnata da Ezpeleta ai genitori di Marco, che potranno così rientrare in possesso della moto.