Le moto Suzuki star a Colonia

Partiamo dalla V-Strom, bicilindrica che si presenta con un inedito motore da un litro. Grande macinatrice di chilometri, perfetta per l’uso turistico e per chi chiede il comfort adeguato ai grandi viaggi. Anche per l’eventuale passeggero e con tanti bagagli al seguito. Sempre in tema di viaggi, Suzuki rilancia anche la custom Intruder VL1500T, una moto maestosa che sa combinare tradizione e modernità. Quest’ultima è incarnata dal poderoso motore bicilindrico 4 Tempi di 1.462 cc, il più potente della categoria. L’iniezione elettronica vanta l’innovativo sistema “Dual Throttle Valve” che accresce l’efficienza della combustione grazie a una speciale centralina a 32 bit.

Un sistema che fa la sua comparsa anche sulla mitica Hayabusa, che così migliora la resa prestazionale a qualsiasi regime di rotazione del motore, il già possente 4 cilindri da 1.340 cc. Ad ogni moto il restyling tecnico della moto inizia dai freni, con il nuovo sistema ABS, più compatto e leggero, e le pinze monoblocco Brembo per i freni anteriori, una tecnologia utilizzata in MotoGP.

Novità anche tra gli scooter, con il nuovo Burgman 650, sintesi di potenza e leggerezza. Il “maxi” giapponese si rivela perfetto per le metropoli europee e non per niente è molto amato dai centauri del Vecchio Continente. Il restyling propone adesso il doppio faro anteriore multi-riflesso, perfettamente integrato nello scudo frontale, capace di offrire una visibilità ottimale della strada.