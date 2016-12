E nuova Multistrada 1200

- Ducati prepara il 2013 con pensieri tutti positivi. Con l’acquisizione da parte di Audi, la Casa di Borgo Panigale è infatti entrata in una nuova era e ci sono tutti i presupposti per confermarsi leader tra le supersportive. Al recente Intermot – il salone delle moto di Colonia – Ducati ha sfoderato lae ha poi reso

foto Ufficio stampa

Evoluzione del concetto di “quattro moto in una”, la nuova Multistrada 1200 è ancora più versatile. Merito delle rivoluzionarie sospensioni Ducati Skyhook, del motore testastretta 11 gradi migliorato nell’erogazione e nella regolarità di funzionamento, nell’adozione dell’ultima generazione dell’impianto frenante ABS Bosch 9ME. Anche il design subisce un discreto restyling, soprattutto nella parte anteriore, dove spicca il nuovo proiettore a LED e il parabrezza dal design inedito. Nuova Multistrada 1200 è proposta anche in una speciale versione GT, oltre alla nuova livrea “Pikes Peak” che celebra la terza vittoria consecutiva della celebre cronoscalata nordamericana.

Presentata proprio a Colonia nel 1992, Ducati Monster festeggia i vent’anni con l’edizione speciale “Anniversary”, che riprende la speciale livrea rossa con telaio bronzo e le speciali colorazioni di alcuni componenti come telaio, pompe freno e frizione. Livrea destinata a tutta la gamma Monster (696, 796 e 1100EVO). Tra i dettagli esclusivi di questa serie speciale “20th Anniversary” ci sono il nuovo design degli specchietti retrovisori e del coprisella passeggero.

A Intermot Ducati ha inoltre presentato le nuove colorazioni per Diavel (tre proposte nero, blu e rosso) e per 1199 Panigale, che aggiunge l’esclusiva tinta “Bianco Artico”. Per quest’ultima è stata anche svelata la versione RS13 che debutterà nel mondiale Superbike 2013.