A Sankt Moritz con la F3 675

Ammetto di essere partito un po’ prevenuto pensando al motore tre cilindri. Ho ipotizzato che avrei sofferto a causa delle vibrazioni che non potevano mancare, alla coppia ai bassi dei bicilindrici e al tiro dei quadricilindrici che non avrei trovato, e mi dicevo che non sapevo come avrei reagito con un cilindro in più (o in meno a seconda di come la si guardi). Ma non avevo fatto i conti con i tecnici della Casa varesina, che hanno realizzato un ottimo propulsore, soprattutto tenendo conto del fatto che si partiva praticamente da zero (se non teniamo conto dei successi di Agostini con l’antenata a 3 cilindri, ndr).

Ma il risultato del grande lavoro fatto a Varese è stato un motore da 675 cc con 128 CV di potenza a 14.400 giri al minuto e una coppia di 71 Nm a 10.600 giri, abbastanza per farmi ricredere sui preconcetti dei 3 cilindri. Le vibrazioni infatti non ci sono, merito dell’albero motore controrotante (roba da MotoGP!!), e la coppia pare proprio quella di un bicilindrico, con il tiro che arriva fino ai 15 mila giri, altro che mancare di uno e dell’altra, questo motore assomma il meglio delle peculiarità dei 2 e 4 cilindri.

La livrea classica rosso/argento e il design firmato dalla matita di Adrian Morton rendono l’MV Agusta F3 una delle più belle moto in circolazione. L’aspetto è raccolto, da supersportiva vera, tanto che a guardarla sembra una 125; le linee guidate dall’aerodinamica donano alla moto un look veramente aggressivo, mantenendo al tempo stesso un’eleganza ineguagliabile. Ogni particolare è stato studiato per essere tanto utile quanto bello, come il forcellone posteriore molto lungo, pensato per favorire la trazione e il feeling di guida, o lo scarico corto a tre elementi piazzato sotto la sella per equilibrare i pesi e che sembra un’opera d’arte contemporanea. Insomma la MV Agusta F3 675 AES è stata costruita in questo modo per far innamorare chi avrà la fortuna di possederla. Sarà anche per questo che è stata eletta la 600 più bella del mondo.

Saliti a bordo ci si rende conto di quanto questa moto sia leggera, il telaio a traliccio e i materiali utilizzati fermano l’ago della bilancia a 173 kg a secco e comunque sotto i 200 kg con il pieno di benzina. Una volta girata la chiave e atteso il test elettronico è possibile accendere il motore e godersi il gorgoglio roco tipico di questa moto ai bassi. Prima di partire un’ultima scelta, la configurazione della centralina, in Agusta ne hanno previste 4: Sport, Normal, Rain e Custom. Le prime 3 sono pre-impostate e il loro nome dice già tutto, con la Sport che permette di sfruttare appieno la cavalleria e il gas rapidissimo in risposta. La Normal è più equilibrata nell’erogazione e nella spinta e la Rain è studiata per le situazioni più difficili. La Custom è la gioia degli ipertecnici, quelli che vogliono personalizzarsi la mappatura e possono intervenire tanto sull’erogazione quanto sul freno motore. Restando sull’elettronica, la F3 permette ben 8 regolazioni del Traction Control semplicemente agendo sui comandi sul semimanubrio sinistro.

Finalmente partiamo e decidiamo di andare da Milano al fresco delle Alpi svizzere, direzione Saint Moritz. La tangenziale Est è priva di traffico e ci permette di testare le ottime doti di ripresa da qualsiasi marcia ci si trovi, la coppia è veramente impressionante. Possiamo anche osare un po’ col gas e capire che nei curvoni ampi e veloci la F3 è una spada, più apriamo il gas e meglio si inserisce in curva, senza mai perdere la traiettoria migliore. Attraversiamo la Brianza e tra un limite di velocità e una rotatoria ci troviamo a saggiare questa supersport in condizioni extraurbane, sicuramente non favorevoli per una ciclistica da pista come questa. Emergono infatti i limiti delle sospensioni molto rigide, che fanno sentire tutte le sconnessioni delle strade italiane.

Una dote che impressiona è la potenza frenante della F3 675 AES, basta veramente una leggera pressione sulla leva e l’impianto Brembo radiale a 4 pistoncini la ferma in un istante, ma a questo proposito notiamo che quando si lascia il gas il “tre pistoni” (come lo chiamano a Varese) aiuta nella frenata grazie al buon freno motore, più deciso rispetto alla dolcezza dei 4 cilindri nipponici. Arrivati al Maloja Pass ecco la prova nel misto stretto, il meteo è clemente, per cui possiamo proprio goderci ogni singola piega, il serbatoio stretto ci permette di stare molto comodi in sella e gli spostamenti di carico tra sinistra e destra sono molto puntuali. Per una supersportiva, stiamo guidando assolutamente comodi.

Arrivati sulle rive del lago di St. Moritz scatta la “prova da bar”, posteggiamo cioè in bella vista e lasciamo spazio ai commenti degli altri biker che ci circondano. L’eleganza italiana non passa certo inosservata e i biker più racing non mancano di fare domande sul propulsore, la curiosità è sul 3 cilindri di nuova concezione e lo stupore non manca di attecchire su un gruppo di bambini che chiede di dare due sgasate (molto gentilmente le regalo a loro e anche un po’ a me). La strada del rientro la faccio tutta d’un fiato, godendomi ogni singolo centimetro d’asfalto, oramai si è creato un feeling con questa bellissima moto italiana e sapere di doverla restituire a breve un po’ dispiace.

Il giorno successivo proviamo la moto in condizioni di “casa-lavoro” e di “trasferimento in città”: nel primo caso la mancanza di uno spazio comodo per appoggiare la borsa o lo zaino anche sotto il classico ragno un po’ si fa sentire e quindi optiamo per la soluzione zaino in spalla, che non ci piace ma in questo caso è d’obbligo. Nella circolazione urbana invece la piccola di casa Agusta ci è piaciuta più di quello che ci aspettavamo, è molto agile e leggera e questo sicuramente aiuta anche in condizioni di traffico elevato, il calore sprigionato dal propulsore è ben incanalato per evitare che ci dia fastidio e anche il sistema di scarico non scalda troppo; se a tutto questo aggiungiamo che il sound sprigionato fa sì che tutti si girino a guardarvi... si spiega perché questa è la 600 più bella del mondo.

MV Agusta F3 si trova nei concessionari in tre colorazioni bianco pastello, nero pastello/antracite metallizzato e il classico rosso/argento a 11.990 euro, IVA inclusa e servizio di assistenza AXA Assistance. Per il cambio elettronico occorre aggiungere 400 euro in più.