A Montichiari le moto “special”

Accessori, abbigliamento in puro stile custom, tatuatori, aerografisti e pinstriper d’eccellenza sono i protagonisti di “Rombo di Tuono” e andranno a occupare i 15.000 mq di spazio, completamente rinnovati, del Centro Fiera di Montichiari. Le moto “special” allestite dai migliori preparatori italiani daranno poi vita al “Customizer Run” su strada, preludio per l’incoronazione della moto “Best Of Show”. In collaborazione con la rivista Low Ride saranno organizzati il Riders Bike Contest – riservato agli appassionati non professionisti – e l’attesissimo Campionato Italiano Costruttori Kustom (Kick).

Anche il mondo dell’auto avrà il suo concorso, riservato però ai modelli d’epoca (costruiti prima del 1965). Il week-end del 13/14 ottobre proporrà inoltre sfide di super motard, drifting e rally, per regalare emozioni a tutti gli appassionati dei motori. “Rombo di Tuono” accoglierà anche una tappa del Legend on Tour: l’enorme truck americano sarà la base logistica per provare gli ultimi modelli della gamma Harley-Davidson. Domenica mattina è in programma uno spettacolare run in sella alla scoperta del territorio intorno al Lago di Garda, con rientro all’ora di pranzo per visitare il salone Rombo di Tuono Expo (costo del biglietto 8 Euro per un solo giorno e 10 per l’intero week-end).