Yamaha aggiorna la XJ6

foto Ufficio stampa

Nella sostanza la XJ6 vanta tante tecnologie “rubate” alla MotoGP, ma adesso le mischia ad alcune novità estetiche che, però, migliorano anche la portanza aerodinamica della moto. Il restyling più evidente lo subiscono i fianchetti, che si integrano meglio nel design “nudo” della moto e, dando l’impressione di masse più avanzate, ne enfatizzano il profilo dinamico. Nuovo è anche il cupolino compatto, come anche l’alloggiamento del faro, che alleggerisce la sezione frontale della moto. Infine, le lenti degli indicatori di direzione diventano trasparenti.

Dal punto di vista del comfort, a guadagnarci è prima di tutti il passeggero. Infatti il maniglione posteriore raddoppia, adesso ce ne sono due, uno per ogni lato della sella, così da migliorare la funzionalità per chi siede dietro. Il pilota beneficia invece dell’inedita strumentazione, ora più chiara e leggibile grazie alla retroilluminazione a LED e al contrasto superiore. Yamaha XJ6 MY 2013 è disponibile già da adesso nelle concessionarie italiane, nelle due tinte “Midnight Black” e “Competition White”. Il prezzo al pubblico è di 6.490 euro, franco concessionario incluso.