Divertirsi con la Suzuki GSX

. Chi la spremeva soltanto in circuito, proteggendola dalla strada e preservandone ogni millimetro della carena, chi invece in pista non c’è mai andato (e magari voleva…) e ne ha goduto il carattere soltanto nelle uscite su strada. Ma grazie alla, quel binario oggi si incontra.

foto Ufficio stampa

Più di un fans club, i membri della community – uniti nel coltivare il mito della moto – hanno deciso di darsi appuntamento al Mugello per guidare la loro amata supersportiva Suzuki. Lo faranno lunedì primo ottobre in collaborazione con Special Bike e saranno 130, ma già domenica 30 settembre ci sarà l’arrivo (con grigliata di benvenuto) dei partecipanti. Quattro le categorie in pista al Mugello: Rookie (i debuttanti), Expert1, Expert2 e al top la categoria Pro. La community online dedicata alla GSX-R conta più di 8.600 fans.

Il filo conduttore sarà però il piacere di guida della moto e il divertimento. Con le medie – ma certo non meno sportive – Suzuki GSX-R 750 e 600 e poi con la mille più esuberante del lotto, la GSX-R1000. Tutte a scaricare sull’autodromo toscano la potenza del motore 4 Tempi, 4 cilindri con doppio albero a camme in testa e distribuzione a catena. Moto le GSX che offrono al centauro la possibilità di scegliere tra differenti mappature dell’assetto: tre per la GSX-R1000 e due per le GSX-R750 e 600.