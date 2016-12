Aprilia RS4 125 Replica

- La guardi e sembra una piccola RSV4. Non è un caso: stile, look, grafica citano a piene mani la superbike campione del mondo con Max Biaggi nel 2010. Solo che la. I più sportivi, è chiaro, quelli cresciuti seguendo le imprese della Casa di Noale, orgogliosa del record di quasi 300 GP vinti nella sua storia tra tutte le categorie del Motomondiale.

foto Ufficio stampa

La Aprilia RS4 125 è una delle moto sportive più amate e ambite dai giovani, che l’hanno prima scelta nella versione 2 Tempi (oltre 100 mila unità vendute) e adesso hanno a disposizione la prima 4 Tempi con cilindrata 125. La versione Replica aggiunge il sale dell’esperienza agonistica in Superbike, a cominciare dall’estetica: carenatura colorata di rosso e nero, con il tricolore sui profili anteriori delle fiancate. Gli studi aerodinamici condotti dai tecnici Aprilia hanno consentito di ridurre al minimo le superfici, lasciando a vista telaio e motore, senza che ciò rendesse la moto meno protettiva. Immancabile è poi il triplo faro anteriore, come lo scarico integrato nella parte inferiore della carenatura, mentre il compatto codino è una vera opera d’arte per design e integra il fanale a LED.

Piccola di cilindrata, ma col miglior bagaglio tecnico agonistico. La RS4 125 ha un potente impianto frenante con dischi in acciaio su entrambe le ruote. La gommatura si basa sui prestazionali Pirelli Diablo Rosso II e hanno dimensione da 17 pollici, con misure 110/70 lo pneumatico anteriore e 150/60 quello posteriore (la RS4 125 non in versione Replica li ha da 100/80 e 130/70). La sospensione anteriore è costituita da una forcella con steli rovesciati da 41 mm di diametro, mentre il monoammortizzatore è fissato direttamente al forcellone asimmetrico.

Ad accompagnare il motore monocilindrico 4 Tempi di 125 cc a iniezione elettronica è l’innovativo cambio Aprilia Quick Shift, offerto in promozione gratuita per questo mese. Un cambio molto rapido negli innesti, ché permette al pilota di innestare la marcia superiore mantenendo il gas aperto e senza utilizzare la frizione. Il prezzo della RS4 125 è di 4.590 euro, sia in versione normale che Replica.