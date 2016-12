Suzuki RM-Z 250 e RM-Z 450

foto Ufficio stampa

L’esperienza maturata nell’universo del cross agonistico ha indotto Suzuki ad adottare per il motore – un monocilindrico 4 tempi – l’alimentazione ad iniezione elettronica. Questa permette una migliore risposta del gas e dunque una migliore accelerazione, con un’erogazione ora più fluida ai medi e alti regimi. Inoltre la biella riduce gli attriti (e i conseguenti cali di potenza), aumentando le prestazioni. Il motore è poi supportato da un nuovo e più potente generatore e da un cambio a 5 marce adesso più fluido e preciso.

Interessanti anche le novità su sospensioni e telaio. Quest’ultimo resta in alluminio, ma presenta un nuovo disegno, più incline a soddisfare la ciclistica e la stabilità delle nuove RM-Z. La forcella Showa è nuova, ha steli da 48 mm di diametro ed è caratterizzata da un sistema di separazione delle funzioni tra molleggio (stelo destro) e freno idraulico (stelo sinistro). La forcella è regolabile nel precarico e consente varie modalità di personalizzazione dell’anteriore.

Sulla ruota posteriore agisce invece un monoammortizzatore di nuovissima concezione e in grado di adattarsi perfettamente alle nuove caratteristiche del motore, offrendo anche una migliore trazione in uscita di curva. Suzuki non ha ancora reso noti i prezzi ufficiali della gamma 2013 di RM-Z 250 e RM-Z 450, ma di certo non si partirà da meno degli 8.000-8.500 euro dei modelli attuali.