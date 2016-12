Le due facce di Honda Integra

foto Ufficio stampa

Ha una ciclistica innovativa, con un telaio a traliccio molto rigido, e freni sovradimensionati con ABS di serie sulle ruote da 17 pollici. Gli pneumatici hanno misura 120/70 davanti e 160/60 sulla ruota posteriore. L’assetto ribassato (altezza da terra della sella 790 mm) e la maneggevolezza propria degli scooter fanno però di Integra un mezzo da guidare in tutto relax, perfetto per la metropoli come per i più azzardati fuoriporta. A tal proposito basti pensare all’incredibile efficienza nei consumi: nonostante la generosa cilindrata, Honda Integra fa quasi 30 km con un solo litro di benzina. Considerando il serbatoio da 14 litri, significa che l’autonomia di marcia con un pieno è di quasi 400 km.

Il bicilindrico 4T sviluppa una potenza di ben 52 CV, ma le performance decisamente fuori categoria si accompagnano al comfort della nuova trasmissione a doppia frizione e 6 rapporti gestiti elettronicamente. Generosa è anche la coppia massima – 62 Nm a 4.750 giri – per un’erogazione corposa e progressiva fin dai bassi e medi regimi, quindi ben sfruttabile in qualsiasi situazione, anche in quei percorsi misti dove di solito gli scooter si tengono alla larga. A listino Honda Integra costa 8.600 Euro, franco concessionario incluso.