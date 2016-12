Kawasaki Ninja Experience

- Metti un nugolo di giornalisti europei che amano le moto. Centauri della domenica o talvolta veri piloti passati dietro una scrivania e un microfono a commentare i vari circus delle due ruote. A questi. Per un test-driver, il più adrenalinico dei piaceri.

foto Ufficio stampa

La super Ninja non è soltanto una moto da corsa, ma anche una sportiva stradale di grande fascino, sempre ammirata al suo passaggio. E Kawasaki lavora costantemente per migliorarla, nei dettagli estetici e nei contenuti tecnici. La prossima Ninja ZX-10R 2013 si annuncia ancora più vicina alla superbike da gara e avrà di serie l’ammortizzatore di sterzo elettronico, che prenderà il posto del classico ammortizzatore Öhlins. Confermata la tecnologia di controllo della trazione (S-KTRC), che deriva direttamente dalle corse, come anche il super-ABS (Supersport-grade ABS). Inoltre il modello Ninja ZX-10R 2013 si arricchirà di nuovi colori e grafiche.

Per i fortunati test-driver la possibilità di sentirsi un po’ come Tom Sykes, il top rider del Kawasaki Racing Team nel Mondiale Superbike.