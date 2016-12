Aprilia SRV 850 con ABS e ATC

foto Ufficio stampa

Forte del poderoso motore bicilindrico di 839 cc, capace di sviluppare 76 CV di potenza a 7.750 giri, Aprilia SRV 850 ABS/ATC soddisfa l’ambizione di mettere insieme prestazioni e sicurezza. È senza dubbio lo scooter più potente e veloce al mondo, ma è anche il primo della sua categoria a introdurre l’ABS e l’ATC contemporaneamente. Il primo, come noto, evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata, mentre l’ATC assicura sempre la massima aderenza della gomma posteriore in accelerazione, qualunque siano le condizioni di marcia. Il sistema di controllo della trazione, oltre a essere escludibile, può essere regolato su due livelli: Sport e Standard, grazie a un pulsante a cursore sul blocchetto elettrico destro.

Con la sua ciclistica da moto e la telaistica molto rigida, la SRV 850 ABS/ATC è in grado di affrontare angoli di inclinazione in curva di 45 gradi. I cerchi sono da 16 pollici all’anteriore e da 15” sulla ruota posteriore, ma soprattutto sono realizzati in alluminio per ridurre al minimo le masse non sospese e garantire così una maggiore precisione di guida. Alle prestazioni complessive contribuisce la scelta di montare di serie gomme radiali da 120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore.

Dal punto di vista estetico, Aprilia SRV 850 ABS/ATC non muta la carica d’innovazione già presente sul modello base, peraltro lanciato di recente. Davanti spicca il triplo faro anteriore, un classico sportivo in casa Aprilia, come lo sono anche le prese d’aria dinamiche sotto il gruppo ottico, i semimanubri in alluminio e il cupolino d’impronta racing. Il gruppo ottico posteriore sfrutta le potenzialità della tecnologia a LED. Aprilia propone la nuova SRV 850 ABS/ATC al prezzo di 9.630 euro, lo stesso della versione base, e nelle due colorazioni bianca o nera.