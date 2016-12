Honda rilancia l’appeal di SH

foto Ufficio stampa

Non solo, ma Honda si è avvalsa della collaborazione di Agos Ducato per offrire alla clientela italiana la possibilità del finanziamento senza interessi e fino a 24 mesi su tutta la gamma SH, incluso il modello SH300i. L’importo finanziabile va da un minimo di 1.500 a un massimo di 5.100 euro. Come dire che un importo finanziabile di 3.100 euro, in 24 rate e a tasso zero (TAN), costa al cliente meno di 130 euro al mese. Ragioni che di certo contribuiranno a rendere Honda SH ancora più popolare di quanto già non sia.

L’attuale e rinnovata gamma SH125i e 150i è in grado di offrire la massima praticità, un invidiabile comfort e dotazioni di sicurezza di primordine, come attestato dai due freni a disco con frenata combinata di serie (CBS). Altra novità riguarda la varietà di colorazioni, che si arricchisce dell’elegante versione “Special Champagne Bronze” e della splendida Sporty.