Le due anime di Husqvarna

. Famoso per il cross, il marchio motociclistico scandinavo, passato sotto l’egida BMW (ma con l’anima italiana sempre ben piantata nel varesotto), ha lanciato lo scorso anno le 900 Nuda e oggi presenta le. Due moto dal carattere forte, pensate per la guida stradale la prima e in fuoristrada la seconda.

foto Ufficio stampa

Due moto di media cilindrata, che sfruttano la competenza motoristica BMW – da cui traggono il motore monocilindrico di 652 cc – per esprimere la loro proverbiale dinamicità. Due moto agili, che confermano però il tipico design essenziale e minimalista del marchio Husqvarna, molto in sintonia con l’universo giovanile cui il brand si rivolge. Sia la TR 650 Strada che la TR 650 Terra montano un propulsore da 58 CV, espressi a 7.250 giri/minuto, che sviluppa una coppia massima di 60 Nm a 5.750 giri. Ma per i neopatentati fino a 25 anni viene offerta una variante depotenziata da 48 CV con coppia massima di 54 Nm.

La ciclistica robusta e di alta qualità è stata studiata per assicurare il divertimento di guida sia sugli sterrati che sull’asfalto. La sospensione della ruota anteriore si basa su una forcella telescopica a steli rovesciati da 46 mm di diametro, mentre la ruota posteriore è guidata da un forcellone a doppio braccio in acciaio ad alta resistenza torsionale, cui è collegato il monoammortizzatore centrale. I cerchi a raggi, ideali per la guida off-road, sono specifici della TR 650 Terra, mentre la versione Strada monta più eleganti ruote in lega di alluminio. Quest’ultima vanta di serie l’ABS (in linea con la politica recente di BMW Motorrad), che è invece opzionale per la TR 650 Terra.

Scelta differente anche per le ruote. Husqvarna TR 650 Strada conta su pneumatici stradali da 19 pollici e misura 110/80 davanti e 140/80 da 17” dietro. L’impiego in fuoristrada obbliga a scelte più radicali la Husqvarna TR 650 Terra, che davanti monta gomme da 21 pollici e misura 90/90, confermando invece la gomma posteriore di misura 140/80 R17 (o 140/80 R18 a richiesta). I due modelli si distinguono anche per la posizione della sella: TR 650 Terra (con ABS) ha un’altezza della sella da terra di 865 mm, più alta che non nella Strada.