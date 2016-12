TMAX 530 edizione “AGO”

, uno dei più grandi motociclisti di sempre (se non il più grande) con i suoi 15 titoli mondiali vinti., che dopo aver ospitato il mitico “Ago” ai box della MotoGP nella gara di Silverstone, gli ha ora consegnato la speciale TMAX 530 MY 2012, la cui livrea Racing con i colori bianco-nero-rosso cita le Yamaha con cui Agostini correva.

foto Ufficio stampa

Come la Yamaha OW23 con cui il centauro di Lovere vinse nel 1975 il Mondiale nella classe 500. Modello unico, con design curato da Marco Ferrario del YMRE Design Center, il maxi-scooter TMAX 530 per Giacomo Agostini ha la sella in vera pelle con il logo AGO ricamato su Alcantara, una verniciatura speciale realizzata da Max 77 Design, l’impianto di scarico Akrapovic con serigrafia AGO, la targhetta in titanio 1/70 Ago con particolari in carbonio e le leve freno e viteria in ergal prodotti da Lightech.

Accessori di impronta agonistica, che vanno ad aggiungersi alle novità tecniche apportate da Yamaha al nuovo TMAX 2012. Rinnovato nel motore da 530 cc, nel telaio in alluminio, con una nuova trasmissione a cinghia e un nuovo forcellone posteriore pressofuso in alluminio. Cambia anche la posizione di guida e le sospensioni di nuova taratura aumentano la maneggevolezza e l’agilità dello scooterone nipponico. Il modello per Agostini vanta infine accessori di stile pregiati, come borsa più portachiavi personalizzato Aznom in vera pelle.

Pilota dalla carriera strabiliante, Giacomo Agostini ha conquistato 15 titoli mondiali nelle classi 350 e 500, vincendo ben 123 GP e salendo sul podio in 163 gare sulle 190 disputate. Record difficilmente eguagliabili. Yamaha TMAX MY 2012 sta riscuotendo in Italia un grande successo, con oltre 8 mila unità vendute da inizio anno.