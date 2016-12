- Probabilmente la maggior parte di voi si aspetta la cronaca di una giornata di prove in pista per la maggiore delle sorelle GSX-R. In realtà vi racconteremo di un, ma per gustarci la tappa italiana del Campionato Mondiale di MotoGP e non per scendere in circuito. E le emozioni non sono mancate.

foto Ufficio stampa

Prima di tutto le presentazioni: in questa prova abbiamo avuto a disposizione la Suzuki GSX-R 1000 K12, il nuovo restyling della casa di Hamamatsu per la sua supersportiva più potente. Tra il precedente modello e l’attuale le modifiche sono state essenziali, non esagerate, ma sicuramente hanno contribuito ad un buon risultato senza stravolgere il progetto iniziale. In Giappone hanno puntato sull’alleggerimento del motore lavorando a un nuovo design dei pistoni, reso possibile dai software utilizzati in MotoGP, dalla revisione delle punterie e del basamento, senza per questo lesinare sulla potenza che comunque raggiunge i 185,1 CV. Alleggerito anche il sistema di scarico, con l’abbandono del doppio terminale a favore di un più leggero e comodo 4-2-1.

Questi due accorgimenti hanno migliorato la curva di erogazione ai bassi e medi regimi, il che equivale ad accontentare la maggior parte della popolazione a due ruote e sicuramente piace anche ai più pistaioli. Ma i tecnici Suzuki non si sono fermati a questo: hanno rivisto la taratura delle sospensioni e la frenata è migliorata, unendo a tutto questo una diminuzione dei pesi di 2 kg e fermando l’ago della bilancia a 172 kg, per una coppia di 116,7 Nm. Insomma, la “Gixxer” ha più spinta ed è più maneggevole, sarà per questo che ci ha entusiasmato così tanto sulle strade della Toscana?

Partiamo da Milano, da una delle tante strade del centro città, per mettere in difficoltà da subito la nostra moto. È una mattina d’estate, sono quasi le 9 e fa già molto caldo, l’asfalto scalda e il traffico è ancora quello tipico dell’ora di punta degli uffici milanesi. Dobbiamo attraversare tutta la città per raggiungere Cologno Monzese e con una supersportiva come questa, pensavo, non sarà per niente semplice. Invece la Suzuki risponde bene, è agile, scattante e non sembra essere una 1000 cc, ha piuttosto il fisico da 750. Il motore che tira anche in condizioni di traffico è una manna, ci si libera delle automobili in un battibaleno. Ovviamente non è la moto adatta per muoversi in città, ma appena raggiungiamo una tangenziale qualsiasi ecco che la nostra due ruote torna a farsi voler bene per le sensazioni positive che trasmette alla guida.

La prova prevede che per i primi due giorni la GSX-R venga usata nel tragitto casa-lavoro per capire come se la cava come compromesso e devo dire che, se si è pronti a rinunciare a un po’ di comfort di marcia se abitate in zone zeppe di curve, va più che bene per scaricare quella tensione che si accumula durante il lavoro. Ma torniamo alla Toscana, è venerdì 13 luglio ed è giornata di prove libere per il campionato del mondo, con Marco, un amico che è del mestiere, ci diamo appuntamento alle 6 del mattino perché da Cologno un po’ ce ne vuole. Tangenziali e autostrada volano via veloci, un po’ perché sono semi deserte un po’ perché la protezione aerodinamica della moto di Hamamatsu copre bene e non affatica. La ciclistica è comoda, non pesa troppo sui polsi, anche grazie all’ammortizzatore di sterzo che tiene la moto sempre in un binario; forse l’unico neo è la posizione di guida che tende a farti scivolare un po’ avanti, ma questo dipende anche dalla corporatura del pilota.

Arrivati a Sasso Marconi usciamo e prendiamo la SS65 della Futa. Un sogno, sappiamo che da qui a Scarperia non incontreremo un rettilineo più lungo di 1000 metri. Nel misto delle colline tosco-emiliane proviamo le 3 differenti mappature del sistema S-DMS (A sport, B Media, C Comfort) e scopriamo che per questo tipo di percorso vanno benissimo la B e la C, mentre la A è più adatta alla pista vera e propria. La frenata dell’impianto Brembo è ottima, precisa e potente, favorendo così la manovra d’inserimento in curva in tutte le situazioni. Il freno posteriore sembra un po’ deboluccio, ma lo abbiamo usato veramente poco per dare un giudizio di merito.

Tra una curva e l’altra si arriva al passo della Raticosa, altra prova per la “Gixxer”, la parcheggiamo davanti allo Chalet Raticosa, punto di ritrovo classico di tutti i bikers che si trovino a passare da quelle parti e vediamo il cosiddetto “effetto Bar”: ovvero quanto piace la moto parcheggiata. Il risultato è più che buono, tanti complimenti per la linea filante, aggressiva e per la scelta di abbandonare i 2 scarichi che rendevano a detta di molti la Gixxer un po’ ingombrante. La strada prosegue e ci scopriamo veramente comodi su questa supersportiva, è bilanciata in tutto, l’erogazione fluida e senza strappi ne consente un utilizzo ottimale sia nello stretto che nei curvoni più ampi, dandoci quel margine di sicurezza anche in quelle situazioni in cui sbagliamo la marcia in ingresso di curva.

Di cosa abbiamo sentito la mancanza? In realtà di nulla, se dovessimo essere proprio pignoli ecco, magari l’aggiunta del controllo di trazione e di una versione con ABS per allinearsi alla concorrenza potrebbero essere dei suggerimenti validi per Suzuki, ma con una moto così ben bilanciata davvero sono lana caprina. Arrivati al circuito un pensiero ci assale: “noooo… è già ora di scendere?”, ma per fortuna tra due giorni c’è da tornare indietro perché questa Suzuki merita veramente di farci parecchia strada. Ultima cosa: per avere la GSX-R 1000 quanto bisogna sborsare? Il listino dice 15.100 euro, ma la promozione Suzuki la offre a 13.500 euro.