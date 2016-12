BMW F 700 GS e F 800 GS

foto Ufficio stampa

Coi suoi 85 CV, la F 800 GS è invece la riuscita fusione tra enduro e granturismo, adatta tanto al fuoristrada quanto al più confortevole degli asfalti. Per entrambe motore bicilindrico da 798 cc a iniezione elettronica con cambio a 6 marce. Un propulsore dall’impressionante elasticità, rapido nelle risposte e con una particolarità unica tra le moto: la compensazione delle masse attraverso una biella oscillante supplementare, che assorbe le forze di massa di primo e secondo ordine e assicura vibrazioni ridotte. Sia la F 700 GS che la F 800 GS sviluppano una coppia massima importante, rispettivamente 83 e 77 Nm ad un regime intorno ai 5.500 giri al minuto.

Rispetto alle moto di cui prendono il posto, le nuove GS sono state rivisitate nelle carenature laterali e presentano più eleganti coperchi di colore grigio fumé per gli indicatori di direzione e, nello stesso tono fumé, per la luce posteriore a LED. Tante le differenze estetiche tra le due moto: la ruota anteriore da 21 pollici per la F 800 GS e da 19” per la più piccola 700, l’altezza da terra della sella che è di 880 mm per la prima (o 850 mm ribassata) e di 820 mm per la F 700 GS (o addirittura 790 mm la sella ribassata, perfetta anche per le donne). Il peso in ordine di marcia resta “consistente” per entrambe: oltre i 200 kg.

Il valore aggiunto sta nell’ABS di serie su tutte e due le moto, che potenzia un impianto frenante che poggia già sul doppio disco anteriore. BMW Motorrad ha annunciato che tutte le sue moto avranno da oggi l’ABS nella dotazione standard. Non solo, ma F 700 GS e F 800 GS potranno contare su optional di valore come il controllo di stabilità ASC e il sistema di regolazione elettronica delle sospensioni. Sul mercato italiano le due nuove moto BMW arrivano il prossimo primo settembre e i prezzi ancora non sono stati ufficializzati, ma è facile ipotizzare una base da 9.000 euro per la 700 e da 11.000 per la 800.