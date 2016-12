I caschi Swarovski per Vespa

- Due icone dello stile si incontrano per proporre accessori di grande pregio ed eleganza.. Caschi che sono piuttosto gioielli, pezzi unici da collezione e assemblati interamente a mano da artigiani italiani. Così da esaltare l’esclusività dell’accessorio più importante per chi gira su due ruote.

foto Ufficio stampa

Celeberrimo produttore di cristalli, Swarovski ha utilizzato materiali altamente pregiati e ha impiegato la sua certosina cura dei dettagli per rendere i caschi Vespa della linea Crystal dei pezzi unici da collezione. Il disegno degli Swarovski Elements sul casco Vespa si ispira al movimento delle onde, avvolgendo la calotta realizzata in ABS - garanzia di massima sicurezza - e rifinita in Alcantara. Per assicurare il massimo comfort, gli interni del casco sono poi rivestiti in materiale anallergico e traspirante. I due caschi Vespa della linea Crystal sono disponibili nelle taglie che vanno dalla XS alla XL.

A partire dal prossime mese di settembre potranno essere acquistati presso la rete dei concessionari autorizzati Piaggio. Le colorazioni sono “Montebianco” per il casco GTS Crystal, il cui prezzo è di 260 euro, e “Marrone Etna” per la versione Softouch Crystal, il cui prezzo è di 290 euro.