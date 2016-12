- Il suo nome lo conoscono tutti., tanto popolare che costituisce quasi un brand a sé stante. In Italia è offerto in una gamma articolata che va da 125 ai 650 cc di cilindrata. E proprio, conveniente sia dal punto di vista economico che ambientale.

foto Da video

Suzuki Burgman Fuel Cell si avvale di particolari pile, dette celle combustibili (“fuel cells” in inglese) che trasformano il carburante idrogeno in energia elettrica per la trazione. Una tecnologia che permette di ottenere energia pulita, poiché genera elettricità grazie alla reazione chimica fra l’idrogeno e l’ossigeno contenuti nell’aria. Messa a disposizione su uno scooter, pur grande come il Burgman, questa tecnologia diventa una vera e propria avanguardia in tema di eco-sostenibilità ambientale, perché offre molti vantaggi.

Ad esempio il serbatoio di idrogeno ad alta pressione di Suzuki Burgman Fuel Cell consente di viaggiare a lungo, fino a 350 km, senza necessità di rifornimento. Inoltre riduce al minimo l’uso di energia nelle fasi di accelerazione, crociera, decelerazione e basso numero di giri. Quando si avvia, la partenza è poi supportata sia dalle celle combustibili che dalla batteria. Per il momento Suzuki sta portando avanti la fase sperimentale, ma non dimentica di promuovere il suo Burgman “classico”, proponendo ad esempio in Italia il più grande 650 cc a 9.650 euro e con due anni di estensione garanzia. Offerta valida fino al 30 settembre prossimo.