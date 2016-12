BMW GS Trophy 2012

- Bravi in sella a una moto, qualunque sia il tipo di terreno da affrontare. Ma anche atleti, con una condizione psico-fisica da superman del decathlon. E poi versatili, elastici, capaci di adattarsi alle situazioni più impensabili e dove occorrono forza mentale, pazienza e spirito di squadra. In parole povere,

foto Ufficio stampa

Vi parteciperanno 13 Team internazionali, ognuno composto da 4 motociclisti, in rappresentanza di oltre 20 Paesi del mondo, dagli Usa al Giappone, dalla Russia al Brasile, passando per tanti Paesi europei, Italia inclusa. Tutti possono partecipare, naturalmente dovranno superare dure selezioni nazionali, ma la voglia di cimentarsi è già una prima virtù degli spiriti avventurosi. Le iscrizioni sono aperte in questi giorni sul sito BMW-Motorrad.it, nella sezione GS Trophy 2012, la scadenza per presentare la domanda è il 16 luglio 2012, mentre la prima selezione italiana è prevista nel weekend del 15/16 settembre.

Dopo le prime due edizioni del GS Trophy, in Tunisia nel 2008 e in Sud Africa nel 2010, il BMW GS Trophy si sposta quest’anno in Sud America. Un continente perfetto per mettere a dura prova gli atleti più allenati. Tra le prove, non mancheranno il “tiro del trattore”, il guado di un fiume a remi, tutto in sella alla BMW F 800 GS. Il regolamento completo del concorso è disponibile all’indirizzo www.bmw-motorrad.it/GSTrophy2012-regolamento.