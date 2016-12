Una serata con i “maxi” BMW

, una serata speciale che la rete italiana di BMW Motorrad ha organizzato per il. Dedicato a chi predilige la guida sportiva il primo, mentre C 650 GT è pensato come una granturismo e dunque perfetto per soddisfare il piacere di una gita fuoriporta.

foto Ufficio stampa

Per BMW si tratta dell’ennesima sfida. I due maxi-scooter rappresentano infatti l’ingresso in un segmento inedito per la Casa bavarese. Che non fa mancare la proverbiale dinamicità dei suoi propulsori. Sia C 600 Sport che C 650 GT montano infatti il brillante bicilindrico parallelo di 647 cc, forte di 60 CV di potenza a 7.500 giri/minuto e di una coppia massima di 66 Nm a 6.000 giri. Più che maxi, due “super” scooter, che dispongono di cambio a variazione continua CVT e che rispettano già il futuro standard Euro 4, assolutamente d’avanguardia oggi per moto e scooter.

Pur distinti nella personalità, i due scooteroni BMW riescono nel compromesso di assicurare l’agilità propria di una moto con il comfort del più grande degli scooter. Confortevoli e sicuri, perché sull’ABS standard BMW sta montando una campagna di sensibilizzazione per introdurlo nella dotazione di serie obbligatoria anche delle due ruote, e in attesa che l’Unione Europea decida ha pensato bene di offrirlo standard su tutte le sue moto. ABS che su C 600 Sport e C 650 GT si abbina al potente impianto frenante con due dischi all’anteriore e un disco singolo al posteriore, tutti da 270 mm di diametro.

Il “Maxi Scooter Night” di stasera farà conoscere i due nuovi mezzi agli italiani. I prezzi al pubblico sono di 11.100 euro per la BMW C 600 Sport e di 11.450 euro per la BMW C 650 GT. Prezzi comprensivi di messa in strada e del primo tagliando di manutenzione.