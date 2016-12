Il raduno Yamaha sullo Stelvio

. Che ha scelto la mitica “cima Coppi” di molti Giri d’Italia (anche l’ultimo) per la suggestione dei suoi scenari e il coefficiente di difficoltà dei suoi tornanti. Lo scorso fine settimana lo Stelvio ha richiamato qualcosa come 40 mila fans Yamaha da tutta Europa, accorsi per l’

foto Ufficio stampa

A buon diritto si può parlare dello Stelvio come di un corso e ricorso storico per i fans della Casa di Iwata, che già un mesetto fa, durante il Giro d’Italia, accorsero fino ai 2.758 metri della vetta per celebrare il maxi-scooter TMax. L’evento dello scorso fine settimana è stato invece più articolato, perché ha celebrato la 36° edizione del Motoraduno Stelvio International Metzeler, un appuntamento ormai tradizionale tra gli appassionati delle due ruote. Dalle strade di Bormio si è saliti in gruppo in un test-ride dedicato alla Super Ténéré Worldcrosser 1200 e… all’avventura.

Come ogni anno, Yamaha non ha fatto mancare a tutti i partecipanti il “sogno” di vincere qualcosa di davvero bello e per l’evento ha messo in palio una fiammante Yamaha J6.