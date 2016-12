65 mila presenze da 52 Paesi

- Se i numeri contano qualcosa, dimostrano senza equivoci che la passione per Ducati cresce in tutto il mondo. Ilha chiuso domenica scorsa la sua 4 giorni con. Battuti i dati dell’edizione 2010 (60 mila presenze) e soprattutto quasi raddoppiate le nazioni di provenienza rispetto a quelle stimate dagli organizzatori.

Per Ducati è la conferma della sua nuova veste globale. Lo scorso mese di maggio le vendite sono aumentate del 48% negli Stati Uniti e addirittura del 238% in Asia. Si spiega dunque con facilità la provenienza al WDW 2012 di “ducatisti” dal Nord America e dall’Australia, dalla Russia e dall’India (con l’avventuroso viaggio di un giornalista 32enne fino a Misano), dal Brasile e dalla Cina, ma persino dalla Malesia, dal Gabon, dall’Islanda e dal Nepal. Tutti fans della rossa di Borgo Panigale, e alla fine gli organizzatori hanno contato qualcosa come 11.520 giri corsi in pista a Misano da chi ha prenotato il proprio test-drive.

Sabato scorso erano in 10 mila sugli spalti del circuito romagnolo per la gara di accelerazione “Diavel Drag Race by Tudor”, corsa dai piloti della Casa emiliana. Dopo una serie di batterie di qualificazione, Troy Bayliss ha vinto la sfida, staccando al photo-finish un Valentino Rossi comunque in gran forma. La conferma, però, i ducatisti l’aspettano sabato prossimo ad Assen.