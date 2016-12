World Ducati Week a Misano

foto Ufficio stampa

Nato dalla passione pura, il World Ducati Week si svolse la prima volta nel 1998 e da allora il raduno è diventato un grande happening, un evento a 360 gradi che in 4 giorni unisce la moto e il rock, lo sport e il merchandising, l’esperienza in pista e la vita fuori-circuito delle notti romagnole, con tre serate organizzate a Cattolica, Misano e Riccione. A chiunque è poi data la possibilità di provare l’ebbrezza della guida in pista: tutti i possessori del pass 4 giorni motociclista (80 euro, la metà i soci Ducati) hanno infatti l’occasione di svolgere una sessione di prove libere e girare a Misano.

Sarà un trionfo di Diavel, Monster, Superstrada e l’ultima nata 1199 Panigale. Oltre alla passione sfrenata dei fans del “pianeta rosso”, ad accompagnare il WDW 2012 sarà un vero parterre de roi di testimonial Ducati nel mondo. Dai centauri che corrono con le moto della Casa di Borgo Panigale, da Valentino Rossi a Nicky Hayden, da Troy Bayliss a Carlos Checa, passando per Davide Giugliano, Kuba Smrz, Sylvain Guintoli, tutti domani pomeriggio a sfidarsi in pista nella gara di accelerazione “Diavel Drag Race by Tudor”.

Ma testimonial sono anche i più famosi rocker del mondo, che nel nome della Ducati si riuniscono per formare la più straordinaria delle rock band: la Ducati All Stars, formata da nomi del calibro di Steve Jones (Sex Pistols), Duff McKagan (Guns N’Roses), Franky Perez (Pusher Jones), Steve Stevens (Billy Idol band), Billy Morrison (The Cult), Isaac Carpenter (Loaded), in un concerto assolutamente imperdibile dal palco di Piazzale Roma a Riccione sabato alle 22.

Nel corso del WDW 2012 il circuito di Misano ospiterà, come già nel 2010, il Ducati Desmo Challenge, il trofeo monomarca riservato ai piloti in possesso di licenza FIM. Quest’anno, per decretare i migliori piloti Ducati, la nuova formula prevede una gara unica di due manche, proprio davanti alla straordinaria cornice di pubblico del World Ducati Week.