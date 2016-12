Nuove Vespa S e LX 125/150

- Vespa e Roma, Roma e Vespa. Un connubio perfetto! Riesce difficile immaginare uno scenario diverso da quello della città eterna per testare efficacemente le qualità della Vespa. Che fa debuttare il, a iniezione elettronica e raffreddamento ad aria, con alesaggio ridotto e corsa più lunga per migliorare coppia e prontezza di risposta dell’acceleratore.

foto Ufficio stampa

Roma dicevamo. Le strade sono molto trafficate, la pavimentazione stradale va dall’asfalto del lungotevere ai sampietrini di via dei Fori Imperiali, si incontrano spesso le rotaie dei tram (vero tallone d’Achille per gli scooter con ruote piccole, da 11 pollici l’anteriore) e non mancano buche, tombini e avvallamenti a rendere più vera questa prova, ma la Vespa, si sa, sa disimpegnarsi senza grossi problemi in ogni situazione. Al primo semaforo quasi un dejavù, al nostro fianco un “vespone” con cambio al manubrio, tipico rumore scoppiettante del motore e l’immancabile freno a pedale, mentre noi, invece, in sella alla nuova vespa S 125 colore nero opaco, con motore a 3 valvole e cambio automatico, motore silenziosissimo a iniezione diretta.

Al “verde” il vespone innesta la prima e noi che acceleriamo e scattiamo con una risposta del motore immediata e via per le strade di Roma. La maneggevolezza nel traffico cittadino è il marchio di fabbrica di Vespa e tale è anche per questo nuovo scooter grazie all’ampio angolo dello sterzo, che le consente di divincolarsi agilmente e senza problemi. Il comfort di guida è ottimo quasi sempre (ma il manto stradale incide…), grazie alla comoda sella allungata, ma forse si sentono un po’ troppo le buche. L’impianto frenante è pronto e efficace.

Una sorpresa il motore 125, impressionante per la risposta immediata all’acceleratore, basta ruotare appena la manopola e la Vespa scatta prontissima senza la minima esitazione. Quattro tempi, tre valvole (due in aspirazione e una in scarico), questo monocilindrico migliora la coppia di oltre il 10% nella cilindrata 125 e dell’8% la 150. Ci colpisce poi favorevolmente l’equilibrio della nuova Vespa S 125, merito del baricentro basso che, anche con un solo filo di gas, consente di non poggiare il piede a terra e di restare in sella in perfetta stabilità, mentre un appunto è la relativa scomodità per raggiungere i comandi delle frecce, dei fari e del clacson, che costringono a staccare la mano dalla manopola.

Da Guinness dei primati il consumo dichiarato dalla Casa, a 50 km/h si riescono a percorrere ben 55 km con un litro di carburante e comunque, variando lo stile di guida, difficilmente si scende al di sotto dei 40 km. Sono stati aumentati gli intervalli per la manutenzione, portando i controlli in officina ogni 10.000 km e diminuendo così i costi di gestione. Vespa S 125 3V costa 3.770 euro, Iva e franco concessionario inclusi, Vespa LX 125 3V invece 3.620 euro, 200 € in più la cilindrata 150.