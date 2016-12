Smart ebike, l’idea nuova

. È la bici elettrica, anticonformista come l’auto che ha stravolto le nostre abitudini di guida e che sa muoversi con disinvoltura nell’ambito metropolitano. Anche in quelle città con tanto di colli e salite come Roma, dove lain occasione del Mondiale di Beach Volley Swatch World Tour - smart Grand Slam Rome 2012.

foto Ufficio stampa

E ci viene anche permesso di farne conoscenza. Tgcom24 l’ha infatti provata sulla pista ciclabile lungo il Tevere, dal Foro Italico fino all’Isola Tiberina, passando per Castel Sant’Angelo. Un’esperienza bellissima! E poi diciamolo, piacevole anche perché Smart ebike affatica quel tanto che desideriamo, visto che ammette 4 possibili modalità di assistenza elettrica alla pedalata, ma non è mai possibile smettere di pedalare. Le salite più difficili diventano scalabili anche ai meno allenati e così le più belle passeggiate nella capitale, in montagna e nell’Italia delle nostre cento città sono alla portata di tutti.

Ma turismo a parte, Smart si è lanciata nel settore delle bici elettriche (e presto lo farà in quello degli scooter, sempre elettrici) per aggiungere soluzioni nuove ai problemi della mobilità. La ebike è un mezzo comodo per andare al lavoro, per spostarsi in città accorciando i tempi e le distanze. E limitando i costi, vista l’efficienza del motore elettrico BionX montato nel mozzo della ruota posteriore e coadiuvato dalle batterie agli ioni di litio da 250 Watt: le più potenti sul mercato, al punto da offrire una spinta di avanzamento fino a 25 km/h e assicurare un’autonomia di marcia di oltre 100 km. La ricarica completa richiede 5 ore, l’80% si raggiunge però in 3 ore soltanto. Il cambio a tre marce garantisce cambi marcia di assoluto comfort.

Un discorso a parte merita il design della Smart ebike. Davvero molto bello, con un look dinamico e originale e grandi ruote da 26 pollici. La bici è proposta in due splendidi abbinamenti cromatici: arancio/grigio scuro e verde/bianco perla. La tecnologia fa da supporto essenziale: il telaio è in alluminio, i freni sono a disco sia davanti che dietro, la cinghia di trasmissione è in fibra di carbonio, a LED i fari e la luce posteriore. E poi ci sono le raffinate soluzioni di questa ebike d’alta gamma, come la porta USB integrata per gli smartphone o il rigeneratore dell’energia in fase di frenata. Smart ebike è un vero prodotto high-tech, offerto in Italia al prezzo di 2.899 euro, Iva inclusa.