Honda raddoppia la gamma PCX

- Il dominio in Italia di SH ha tarpato un po’ le ali all’altro 125 di casa Honda, il PCX. Che si prende però la sua rivincita a livello europeo, dov’è risultato, lo scorso anno, lo scooter più venduto con oltre 23 mila unità. Segno che, per tutti i gusti e tutte le tasche. Sì perché il nuovo PCX – ora anche 150 – sconta un migliaio di euro rispetto a SH.

foto Ufficio stampa

La grande novità di Honda PCX è il raddoppio dell’offerta. La cilindrata 150 si aggiunge infatti alla 125 e indossa anche meglio lo stile da “maxi” con ruote piccole da 14 pollici della ottavo di litro. La sella alta da terra appena 761 mm rende i due scooter facili da guidare per chiunque. Il vano con serratura sotto la sella può ospitare un casco integrale e di serie c’è il portapacchi posteriore, ma il bauletto da 26 litri è optional. I prezzi dei nuovi Honda PCX sono di 2.310 euro per la cilindrata 125 e di 2.410 per l’inedita versione 150.

Entrambe le versioni puntano sui nuovi motori Honda eSP (enhanced Smart Power). Sono due monocilindrici 4 tempi raffreddati a liquido, che bilanciano in modo ottimale potenza e bassi consumi ed emissioni. Di serie i due scooter vantano il sistema Stop&Go di arresto del motore al minimo, una funzione disattivabile con un tasto posto sulla parte destra del manubrio: se attivato, il motore resta al minimo per 3 secondi e si spegne poi in automatico, per riavviarsi non appena si ruota la manopola dell’acceleratore. Del più piccolo PCX 125 va ricordato il dato formidabile dei 46 km circa percorsi con un litro di benzina! Ma non distante – 44,6 litri – è Honda PCX 150.

Parte del merito dell’efficienza di Honda PCX va attribuita al peso contenuto e alle dimensioni compatte dei due scooter, che non a caso risultano campioni di agilità e praticità. Il telaio, rigido e affidabile, dona grande stabilità e comfort, e le ottime sospensioni assicurano la migliore tenuta di strada. La forcella telescopica da 31 mm è abbinata ai due morbidi ammortizzatori posteriori. Honda PCX si avvale inoltre di una trasmissione a variazione continua V-Matic e del sistema di frenata combinata (CBS) che ripartisce la forza tra il freno a disco anteriore da 220 mm e il freno a tamburo posteriore da 130 mm.