Yamaha incentiva il cross

Con una ciclistica da 250, ma un motore esuberante di 450 cc a 5 valvole e nuovo sistema di iniezione, Yamaha WR450F MY 2012 è una sorta di enduro “regina”. Chi l’acquista avrà incluso nel prezzo il kit Competition, che comprende lo scarico con risuonatore, il set pignone/corona 13/50 e una serie di altri componenti racing. Yamaha offre poi la supervalutazione sull’usato fino a 1.200 euro. La moto può anche essere testata in alcune Motocavalcate e presso le concessionarie Yamaha, il cui elenco è disponibile sul sito www.yamaha-motor.it/it/concessionari.

L’incentivo per la Yamaha YZ250F MY 2011 sale fino a 1.500 euro, così che la piccola 4 tempi viene a costare a listino 6.490 euro. Sulla sorella maggiore Yamaha YZ450F MY 2011 l’incentivo è di 1.300 euro e il prezzo scende così a 7.490 euro, incluso il Power Tuner per gestire la mappatura del motore. Con le promozioni Yamaha, oltre agli incentivi, si ha anche diritto alla Blue Card Yamaha, una tessera per ottenere sconti fino al 25% su tutti i ricambi e gli accessori dedicati alle tre moto.