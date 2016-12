BMW F 800 R: in media virtus

- In casa BMW è una “piccola”, ma per molti appassionati è il vero trampolino di lancio verso moto più corpose, per dimensioni da tenere a bada e perfomance da gestire.. Una naked di sicuro affidamento, sottoposta a un restyling estetico dopo il debutto nel 2009.

foto Ufficio stampa

In questi giorni la F 800 R viene proposta anche nell’inedita livrea “all black”, che va ad affiancare i tre classici abbinamenti cromatici. Una tinta Nero Zaffiro metallizzato esclusiva per il mercato italiano, svelata sul circuito di Monza e con testimonial del calibro di Marco Melandri e Michel Fabrizio, piloti BMW nel mondiale superbike. Agile, leggera, scattante, a suo agio nel traffico cittadino quanto nel misto veloce extraurbano, la BMW F 800 R ha un peso complessivo estremamente contenuto e il bilanciamento dei pesi è perfetto, grazie anche al serbatoio posizionato sotto la sella.

La moto ne guadagna così in dinamicità, mentre il “total black” della nuova livrea esalta l’aggressività del look. Anche perché le carenature laterali anteriori sono state ridisegnate e fungono ora da copertura del radiatore. Il carattere sportivo viene esaltato poi dalla molla dell’ammortizzatore posteriore, laccata in rosso. Il parabrezza Sport in tinta e gli indicatori di direzione bianchi sono di serie sulla nuova media BMW. Per proporsi a tutti col massimo comfort, la sella (sempre rigorosamente nera) è disponibile senza sovrapprezzi in tre differenti altezze da terra: 775, 800 e 825 mm.

Il motore resta il bicilindrico parallelo con 4 valvole per cilindro di 798 cc. Un propulsore che si caratterizza per la sua elasticità, con un’erogazione ottima fin dai bassi regimi. Al tempo stesso vanta bassi consumi: con un litro fa circa 27 km. La potenza è di 87 CV a 8.000 giri/minuto e la coppia massima è di 86 Nm a 6.000 giri. I giovani neopatentati potranno inoltre rivolgersi alla versione depotenziata a 25 kW (34 CV). L’impianto frenante è firmato Brembo e a richiesta è disponibile l’ABS (optional da 810 euro).

Tre gli abbinamenti cromatici della nuova BMW F 800 R, più il quarto “all black” esclusivo del mercato italiano. Non manca una linea di accessori originali BMW Motorrad appositamente dedicata al modello, con borse laterali e navigatore satellitare che la rendono una tourer, più lo scarico Akrapovic omologato per uso stradale. Il prezzo della F 800 R è di 8.450 euro.